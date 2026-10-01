Halloween 2026 ở Hà Nội có gì chơi? Gợi ý địa điểm cho gia đình và giới trẻ

Halloween 2026 rơi vào thứ Bảy, ngày 31/10, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi vào cuối tuần. Tại Hà Nội, người dân có thể lựa chọn nhiều hình thức đón Halloween, từ tham quan, chụp ảnh, mua đồ hóa trang đến tham gia các chương trình dành cho trẻ em hoặc sự kiện âm nhạc, hóa trang.

Tuy nhiên, không phải địa điểm nào cũng có chương trình Halloween riêng trong cùng một năm. Vì vậy, trước khi đi, người dân nên kiểm tra lịch hoạt động, thời gian mở cửa và quy định của từng địa điểm.

Phố Hàng Mã: Mua đồ hóa trang và chụp ảnh

Phố Hàng Mã là một trong những khu vực thường được nhiều người tìm đến vào mùa Halloween. Các cửa hàng tại đây bán nhiều loại mặt nạ, trang phục, phụ kiện và đồ trang trí theo chủ đề.

Không gian khu phố cũng phù hợp để tham quan và chụp ảnh. Tuy nhiên, vào buổi tối 31/10, khu vực trung tâm có thể đông người, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.

Gia đình có trẻ nhỏ nên cân nhắc đi vào chiều hoặc đầu buổi tối, đồng thời chú ý giữ trẻ ở gần người lớn trong khu vực đông người.

Halloween 2026 rơi vào thứ Bảy, ngày 31/10, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi vào cuối tuần.

Các trung tâm thương mại: Phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ

Các trung tâm thương mại là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu gia đình muốn kết hợp vui chơi, ăn uống và mua sắm trong cùng một chuyến đi.

Một số trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội thường có các hoạt động theo mùa như trang trí Halloween, khu chụp ảnh, workshop dành cho trẻ hoặc chương trình hóa trang. Các địa điểm thường được nhắc đến trong các danh sách vui chơi Halloween tại Hà Nội gồm AEON Mall Long Biên, AEON Mall Hà Đông, Royal City và khu vực Times City.

Ưu điểm của hình thức này là gia đình có thể chủ động thời gian và kết hợp nhiều hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, lịch Halloween cụ thể của từng trung tâm cho ngày 31/10/2026 cần được kiểm tra trực tiếp trước khi đến.

Công viên nước Hồ Tây

Công viên nước Hồ Tây là một trong những địa điểm thường xuất hiện trong các danh sách vui chơi Halloween tại Hà Nội. Các nguồn thông tin du lịch năm 2026 đề cập đến những hoạt động theo chủ đề Halloween tại khu vực này.

Địa điểm này phù hợp hơn với những gia đình hoặc nhóm bạn muốn kết hợp vui chơi, giải trí và không khí lễ hội. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, phụ huynh nên kiểm tra trước độ tuổi, điều kiện tham gia và lịch hoạt động cụ thể của chương trình Halloween năm nay.

Phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

Nếu muốn cảm nhận không khí Halloween ngoài trời, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng là một lựa chọn. Đây thường là nơi có nhiều người trẻ hóa trang, chụp ảnh và giao lưu vào dịp cuối tuần.

Tuy nhiên, đây không phải mô hình công viên giải trí chuyên biệt dành cho Halloween. Hoạt động có thể phụ thuộc vào các chương trình được tổ chức từng thời điểm và lượng người tự tham gia.

Gia đình có trẻ nhỏ nên cân nhắc thời gian đi, bởi khu vực trung tâm có thể đông vào tối cuối tuần.

Công viên Yên Sở và Công viên Thống Nhất

Hai công viên lớn này cũng xuất hiện trong các danh sách địa điểm vui chơi Halloween tại Hà Nội.

Lợi thế của công viên là không gian rộng, phù hợp với những hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, người dân không nên mặc định rằng năm nào cũng có một lễ hội Halloween quy mô lớn tại đây.

Nếu lựa chọn hai địa điểm này vào ngày 31/10, nên kiểm tra trước thông tin chương trình chính thức, thời gian tổ chức và các hoạt động dành cho trẻ em.

Sự kiện Halloween tại Tây Hồ dành cho người lớn

Bên cạnh các hoạt động dành cho gia đình, Hà Nội cũng có những sự kiện Halloween hướng tới người lớn và nhóm bạn trẻ.

Một sự kiện đã được công bố cho ngày 31/10/2026 là “Back From The Dead III: The Freak Show”, tổ chức tại khu vực Outpost Hanoi, ngõ 154 Đê Quai, Tây Hồ. Thông tin sự kiện cho biết chương trình bắt đầu từ 17h30, có âm nhạc trực tiếp, DJ, hoạt động trình diễn tương tác và khu vực kinh dị.

Do tính chất chương trình, đây không phải lựa chọn phù hợp cho trẻ nhỏ. Người tham gia nên kiểm tra thông tin về độ tuổi, vé và nội dung chương trình trước khi đi.

Chọn địa điểm Halloween theo nhu cầu

Nếu đi cùng trẻ nhỏ, gia đình có thể ưu tiên các trung tâm thương mại hoặc khu vui chơi có không gian trong nhà. Những nơi này thuận tiện kết hợp ăn uống, vui chơi và nghỉ ngơi.

Nếu muốn mua đồ hóa trang, chụp ảnh, Hàng Mã là một lựa chọn quen thuộc, nhưng nên tránh những thời điểm quá đông nếu đi cùng trẻ.

Nếu muốn vui chơi ngoài trời, có thể tìm hiểu chương trình tại các công viên hoặc khu vui chơi có tổ chức sự kiện Halloween.

Trong khi đó, nhóm bạn trẻ và người lớn có thể quan tâm đến các chương trình hóa trang, âm nhạc hoặc sự kiện đêm tại khu vực Tây Hồ và trung tâm thành phố.

Lưu ý khi đi chơi Halloween ở Hà Nội

Ngày 31/10/2026 rơi vào thứ Bảy nên một số địa điểm có thể đông hơn ngày thường. Gia đình nên lên kế hoạch sớm, nhất là nếu đi cùng trẻ nhỏ.

Trước khi đến một sự kiện cụ thể, nên kiểm tra các thông tin gồm thời gian bắt đầu, giá vé, cách mua vé, giới hạn độ tuổi và những hoạt động có yêu cầu đăng ký trước.

Với trẻ em, nên lựa chọn trang phục dễ vận động, không che khuất tầm nhìn và hạn chế phụ kiện sắc nhọn. Nếu đến khu vực đông người, phụ huynh cần đặc biệt chú ý việc trông trẻ và thống nhất điểm gặp nhau trong trường hợp bị tách khỏi nhóm.

Ngoài ra, lịch chương trình Halloween có thể được các đơn vị cập nhật gần ngày tổ chức. Vì vậy, thông tin công bố chính thức từ địa điểm hoặc ban tổ chức vẫn là căn cứ nên ưu tiên trước khi lên lịch.

Halloween 2026 tại Hà Nội có nhiều lựa chọn từ vui chơi gia đình, mua sắm và chụp ảnh đến các sự kiện hóa trang dành cho người lớn. Việc lựa chọn địa điểm nên dựa trên độ tuổi, sở thích, thời gian và hình thức hoạt động mà mỗi nhóm muốn trải nghiệm.