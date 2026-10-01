Halloween 2026 diễn ra vào thứ Bảy, ngày 31/10, tạo điều kiện để người dân TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động vui chơi vào cuối tuần. Tùy độ tuổi và sở thích, có thể lựa chọn sự kiện dành cho gia đình, trung tâm thương mại, khu vui chơi, phố đi bộ hoặc các chương trình hóa trang dành cho giới trẻ.

Ở thời điểm hiện tại, một số chương trình Halloween 2026 đã được công bố, trong khi nhiều địa điểm khác mới dừng ở việc là điểm vui chơi thường được lựa chọn vào dịp Halloween. Vì vậy, người dân nên kiểm tra thông tin chính thức trước khi đến.

Halloween 2026 ở TP Hồ Chí Minh: Những địa điểm vui chơi đáng chú ý

AHI Halloween Bazaar 2026: Sự kiện dành cho gia đình

Một trong những sự kiện Halloween 2026 đã có thông tin cụ thể tại TP Hồ Chí Minh là AHI Halloween Bazaar 2026, diễn ra ngày 31/10 tại Anne Hill International School, An Khánh.

Sự kiện được tổ chức từ 8h đến 16h, hướng tới các gia đình, trẻ em và cộng đồng địa phương. Ban tổ chức dự kiến có hơn 3.000 khách tham dự, cùng các gian hàng và hoạt động liên quan đến ẩm thực, thủ công, hoạt động dành cho trẻ em, thể thao và các sản phẩm dành cho gia đình.

Theo thông tin công bố, sự kiện do Education Fund của Singapore Chamber of Commerce Vietnam phối hợp với Anne Hill International School tổ chức, kết hợp hoạt động Halloween với mục tiêu gây quỹ hỗ trợ giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là lựa chọn đáng chú ý đối với các gia đình muốn tham gia Halloween vào ban ngày thay vì đi chơi muộn.

Crescent Mall: Không gian Halloween trong trung tâm thương mại

Crescent Mall tại khu vực Phú Mỹ Hưng cũng là một địa điểm có hoạt động Halloween được công bố trên trang sự kiện của trung tâm.

Chương trình năm nay mang chủ đề “Khách sạn Ma quái”, với không gian trang trí theo hình ảnh khách sạn cổ kính, nhân vật ma cà rồng, hồn ma và bí ngô. Khu vực Halloween được giới thiệu hoạt động từ 30/9 đến 31/10, cùng các hoạt động vào những ngày cuối tuần.

Với gia đình có trẻ em, trung tâm thương mại có lợi thế là có thể kết hợp vui chơi, ăn uống và mua sắm trong cùng một chuyến đi. Phụ huynh nên xem lịch từng hoạt động trước khi đến, bởi không phải chương trình nào cũng diễn ra liên tục trong toàn bộ thời gian.

Công viên văn hóa Đầm Sen

Công viên văn hóa Đầm Sen là một địa điểm thường được nhắc đến trong các danh sách vui chơi Halloween tại TP Hồ Chí Minh. Các thông tin tổng hợp năm 2026 tiếp tục đưa Đầm Sen vào nhóm địa điểm được quan tâm dịp Halloween.

Tuy nhiên, lịch chương trình Halloween cụ thể cho ngày 31/10/2026 cần được kiểm tra từ thông tin chính thức của công viên trước khi lên kế hoạch.

Nếu có chương trình theo chủ đề, không gian công viên phù hợp với những gia đình muốn kết hợp tham quan, vui chơi và chụp ảnh. Với trẻ nhỏ, phụ huynh nên ưu tiên các khu vực phù hợp với độ tuổi và hạn chế những hoạt động có yếu tố kinh dị mạnh.

AEON Mall Tân Phú và AEON Mall Bình Tân

Các trung tâm thương mại như AEON Mall Tân Phú và AEON Mall Bình Tân cũng thường được lựa chọn khi tìm địa điểm vui chơi Halloween tại TP Hồ Chí Minh. Các danh sách địa điểm Halloween năm 2026 hiện đưa hai trung tâm này vào nhóm điểm đến dành cho người dân thành phố.

Ưu điểm của hình thức này là không gian tương đối thuận tiện cho gia đình, có nhiều lựa chọn ăn uống và dịch vụ trong cùng một địa điểm.

Tuy nhiên, với các chương trình Halloween cụ thể, phụ huynh nên theo dõi thông báo của từng trung tâm về thời gian, hoạt động, yêu cầu đăng ký hoặc chương trình dành riêng cho trẻ em.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những nơi thường được giới trẻ lựa chọn để dạo chơi, chụp ảnh và ngắm những người hóa trang vào dịp Halloween.

Các nguồn tổng hợp địa điểm Halloween tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục đưa Nguyễn Huệ vào danh sách tham khảo.

Đây phù hợp hơn với nhu cầu đi dạo, chụp ảnh và cảm nhận không khí Halloween tại khu vực trung tâm thành phố. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, phụ huynh nên cân nhắc thời gian bởi khu vực trung tâm có thể đông vào tối thứ Bảy.

Phố Bùi Viện: Phù hợp với nhóm bạn trẻ

Phố Bùi Viện là một trong những khu vực thường có không khí Halloween rõ nét tại TP Hồ Chí Minh, đặc biệt vào buổi tối 31/10. Các hoạt động chủ yếu xoay quanh hóa trang, chụp ảnh, các cơ sở kinh doanh và chương trình riêng của từng quán.

Đây không phải lựa chọn ưu tiên nếu gia đình muốn tìm một chương trình Halloween dành riêng cho trẻ em. Không gian đông người và hoạt động về đêm phù hợp hơn với nhóm bạn trẻ hoặc người lớn.

Công viên Lê Thị Riêng

Công viên Lê Thị Riêng cũng được các nguồn tổng hợp địa điểm vui chơi Halloween tại TP Hồ Chí Minh đưa vào danh sách tham khảo.

Nếu lựa chọn địa điểm này, người dân nên kiểm tra trước xem có chương trình Halloween cụ thể nào được tổ chức vào ngày 31/10/2026 hay không. Không nên mặc định rằng mọi hoạt động từng diễn ra vào các năm trước sẽ được tổ chức lại trong năm nay.

Chọn địa điểm Halloween theo nhu cầu

Với gia đình có trẻ nhỏ, có thể ưu tiên AHI Halloween Bazaar hoặc các trung tâm thương mại có chương trình Halloween dành cho gia đình. AHI Halloween Bazaar 2026 hiện đã có thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm và đối tượng tham gia.

Nếu muốn vui chơi kết hợp ăn uống, mua sắm và chụp ảnh, các trung tâm thương mại như Crescent Mall, AEON Mall Tân Phú hoặc AEON Mall Bình Tân có thể được đưa vào danh sách tìm hiểu.

Nếu muốn hòa vào không khí Halloween ngoài trời, Nguyễn Huệ hoặc Bùi Viện là những khu vực thường được quan tâm. Tuy nhiên, nhóm đi cùng trẻ nhỏ cần cân nhắc lượng người và thời gian hoạt động.

Trong khi đó, nhóm bạn trẻ có thể tìm các chương trình hóa trang, âm nhạc hoặc tiệc Halloween do từng nhà hàng, quán bar và địa điểm giải trí tổ chức.

Lưu ý khi đi chơi Halloween tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 31/10/2026 rơi vào thứ Bảy nên các khu vực trung tâm và địa điểm có chương trình Halloween có thể đông khách. Nếu đi cùng trẻ em, nên chuẩn bị trang phục dễ vận động và không che khuất tầm nhìn.

Với các sự kiện bán vé hoặc yêu cầu đăng ký, cần kiểm tra trước giá vé, thời gian, độ tuổi tham gia và những quy định riêng của ban tổ chức.

Đặc biệt, không nên dựa hoàn toàn vào các danh sách địa điểm tổng hợp từ những năm trước. Chương trình Halloween có thể thay đổi theo từng năm, trong khi một số địa điểm chỉ trang trí theo chủ đề mà không tổ chức sự kiện riêng.

Halloween 2026 tại TP Hồ Chí Minh có nhiều lựa chọn từ sự kiện cộng đồng dành cho gia đình đến các trung tâm thương mại và khu vực vui chơi dành cho giới trẻ. Việc chọn địa điểm nên căn cứ vào độ tuổi, thời gian và hình thức hoạt động mà mỗi nhóm mong muốn.