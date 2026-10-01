Người cao tuổi nhớ lời Bác dạy: Tuổi cao, chí càng cao

Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 21 tháng 9 năm 1945 Bác đã viết thư gửi các cụ phụ lão. Đây là một thông điệp sâu sắc thể hiện sự trân trọng đối với người cao tuổi và mong muốn các cụ phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình để vận động nhân dân đoàn kết, góp sức xây dựng và bảo vệ đất nước.

Mở đầu bức thư, Người viết: “Đây tôi lấy danh nghĩa là một người già mà nói chuyện với các cụ".

Chỉ một câu nói rất giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình cảm. Bác không đứng ở vị trí của một vị Chủ tịch nước mà với tư cách một người cao tuổi nói chuyện với những người cao tuổi. Đó là sự gần gũi, kính trọng và tin tưởng của Bác đối với lớp người cao niên.

Trong thư, Bác nhắc lại một quan niệm cũ: “Lão lai tài tận” – nghĩa là là tuổi già thì tài hết. Và có người cho rằng: “Lão giả an chi” – người già thì nên ở yên, nhưng Bác khẳng định, không tán thành ý kiến đó.

Bác nói: “Xưa nay những người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi không”. Tuổi cao có thể làm cho sức khỏe không còn như thời trẻ, nhưng không làm mất đi lòng yêu nước, kinh nghiệm sống, trí tuệ, uy tín và trách nhiệm với cộng đồng.

Bác căn dặn: “Người già không làm được công việc nặng nề thì khua gậy đi trước, động viên khuyến khích thanh niên và san sẻ kinh nghiệm của chúng ta cho họ”.

Hơn 81 năm đã trôi qua, đất nước đã có những thay đổi to lớn. Nhưng lời dạy ấy của Bác vẫn còn nguyên giá trị.

Ngày nay, người cao tuổi không nhất thiết phải làm những công việc nặng nhọc. Người cao tuổi có thể làm rất nhiều việc có ý nghĩa: Truyền lại kinh nghiệm cho con cháu; giáo dục đạo đức, lối sống và truyền thống gia đình; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước…

Quan trọng hơn cả là người cao tuổi có thể nêu gương. Bởi một lời nói của người cao tuổi có thể có sức thuyết phục; một việc làm gương mẫu có thể tác động đến cả gia đình; một tấm lòng nhân ái có thể lan tỏa trong cộng đồng.

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cao tuổi không phải là người đứng ngoài xã hội. Ngược lại, người cao tuổi là một lực lượng xã hội quan trọng. Bác luôn đặt niềm tin vào các cụ phụ lão và mong muốn các cụ làm gương cho con cháu.

Trong bức thư năm 1945, Người kêu gọi các vị phụ lão: “...hùn sức giữ gìn nền độc lập của nước nhà".

Ngày nay, “giữ gìn đất nước” không chỉ là bảo vệ Tổ quốc, mà còn là góp phần xây dựng một xã hội kỷ cương, nhân ái, văn minh, đoàn kết và phát triển; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc; là sống khỏe, sống vui, sống có ích. Một người có thể đã cao tuổi nhưng vẫn có một trái tim trẻ, một tinh thần trách nhiệm và một ý chí cống hiến.

Vì vậy, chúng ta có thể hiểu lời Bác theo một cách rất đẹp: Tuổi càng cao – kinh nghiệm càng nhiều; tuổi càng cao – trách nhiệm càng lớn; tuổi càng cao – càng phải làm gương. Đó không chỉ là lời chỉ bảo, động viên mà đó còn là phương châm sống cho người cao tuổi hôm nay và mai sau…

Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới. Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin với những tác động mạnh mẽ đã làm xã hội thay đổi nhanh chóng; cách sống và cách giao tiếp của các thế hệ cũng có nhiều khác biệt.

Trong bối cảnh đó, sự kết nối giữa người cao tuổi và thế hệ trẻ càng trở nên quan trọng. Người trẻ có sức khỏe, có tri thức mới, có khả năng tiếp cận công nghệ. Người cao tuổi có kinh nghiệm, sự từng trải, bản lĩnh và những giá trị truyền thống.

Nếu hai thế hệ biết tôn trọng, lắng nghe và hỗ trợ lẫn nhau, thì đó sẽ là một nguồn sức mạnh rất lớn cho gia đình và xã hội. Đây cũng chính là tinh thần trong lời Bác dạy: “…người già động viên, khuyến khích thanh niên và san sẻ kinh nghiệm cho họ”.

Chúng ta may mắn được sống trong hòa bình, được chứng kiến những bước phát triển của quê hương, đất nước. Vì vậy, mỗi người cao tuổi hãy trở thành một tấm gương sống động về lòng yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên.

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi ( 1/10), nhớ lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn, mỗi người cao tuổi hôm nay hãy luôn giữ gìn sức khỏe, tinh thần lạc quan, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đồng thời, tiếp tục đóng góp những gì mình có thể làm được cho gia đình, cộng đồng và quê hương, để cùng chung tay xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lòng mong ước của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.