Điện ảnh thế giới hội tụ trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Lịch chiếu phim với sự tham gia của 16 quốc gia, giới thiệu 16 bộ phim tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: BTC

Theo đó, các suất chiếu phim được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2 đến 4-10, vào các khung giờ 10h, 13h, 15h và 19h30. Chương trình mở cửa tự do cho người dân và du khách.

Chương trình chiếu phim tại Lễ hội tạo nên những lát cắt đa dạng về văn hóa thế giới. Sự đa dạng trước hết nằm ở nguồn gốc của các tác phẩm, sau đó được thể hiện qua cách các nhà làm phim kể câu chuyện về con người, cộng đồng, lịch sử, truyền thống và những thay đổi của xã hội đương đại.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự phong phú về đề tài và cách kể chuyện. Từ “Hà Nội 5 giác quan” (Việt Nam), “Cậu bé nổi loạn” (Ấn Độ), “Freeman” (Australia), “Sau những bước chân” (Angola) đến “Mắt trắng” (Israel), “Tôi là người Libya” (Libya) hay “Ngọn lửa xa xôi” (Chile)… mỗi tác phẩm mở ra một lát cắt riêng về đất nước và con người ở mỗi quốc gia.

Từ màn ảnh, những giá trị về con người, lịch sử và văn hóa được đặt trong một câu chuyện cụ thể. Một phong tục, không gian sống, mối quan hệ gia đình hay cách cộng đồng ứng xử trước những thay đổi của thời đại đều có thể trở thành nguồn cảm hứng của tác phẩm điện ảnh. Những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh giúp khán giả tiếp cận các nền văn hóa khác nhau từ những góc nhìn gần gũi, cụ thể.

Đây cũng là điểm đáng chú ý của chương trình khi được tổ chức trong một sự kiện văn hóa đối ngoại có quy mô lớn. Người dân Việt Nam và du khách có cơ hội tiếp cận những cách kể chuyện khác nhau, trong khi các đoàn tham dự có thêm kênh giới thiệu hình ảnh đất nước mình đến khán giả Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Diễn ra từ ngày 1 đến 4-10, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa. Tại đây, mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng.

Bên cạnh chương trình chiếu phim, Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Các hoạt động hứa hẹn tạo nên những không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt các ngày diễn ra Lễ hội.

Trong tổng thể đó, chương trình điện ảnh góp thêm một phương thức kết nối, giúp các nền văn hóa hiện diện thông qua những câu chuyện về con người và đời sống. Những bộ phim đến từ 16 quốc gia đưa khán giả đi qua nhiều không gian văn hóa, từ đó mở rộng trải nghiệm về sự đa dạng của thế giới.

Đêm khai mạc Lễ hội sẽ diễn ra vào tối nay (1-10) tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình là sự hòa quyện công phu giữa di sản truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật thời đại, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra trong những ngày Lễ hội.