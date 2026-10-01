Thác bản Thín - điểm đến xanh, giàu bản sắc giữa núi rừng Tây Bắc

Đoàn công tác khảo sát thực địa khu vực Thác bản Thín, đánh giá tiềm năng cảnh quan và điều kiện phát triển du lịch cộng đồng

Ngày 30.9, xã Chiềng Sinh tổ chức khảo sát thực địa khu vực Thác bản Thín nhằm đánh giá hiện trạng, tiềm năng cảnh quan và các điều kiện cần thiết cho phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Tham gia đoàn khảo sát có ông Hà Cầm Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Đỗ Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và Ban Phát triển bản Thín.

Hoạt động khảo sát nhằm cụ thể hóa Đề án phát triển du lịch cộng đồng bản Thín, xã Chiềng Sinh giai đoạn 2026-2030, được UBND xã phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 7.9.2026. Qua đó, địa phương có thêm cơ sở đánh giá giá trị khu vực thác, xây dựng định hướng khai thác phù hợp, đồng thời bảo vệ cảnh quan và môi trường tự nhiên.

Thác bản Thín mang vẻ đẹp tiềm ẩn, hoang sơ với dòng nước len qua những tầng đá, hòa cùng màu xanh của núi rừng

Tại thực địa, đoàn khảo sát tập trung đánh giá hiện trạng khu vực thác, hệ sinh thái, cảnh quan, hạ tầng, điều kiện tiếp cận và khả năng tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Những khó khăn trong quản lý, bảo vệ cảnh quan cũng được rà soát để có giải pháp phù hợp về môi trường, an toàn cho du khách và sự tham gia của cộng đồng.

Ẩn mình giữa núi rừng, Thác bản Thín mang vẻ đẹp tiềm ẩn, hoang sơ với dòng nước len qua những tầng đá, hòa cùng màu xanh của núi rừng. Hành trình đến thác đưa du khách qua những bản làng bình yên của đồng bào dân tộc Thái, ngắm những ngôi nhà sàn truyền thống và cảm nhận nhịp sống gần gũi với thiên nhiên. Cảnh sắc nơi đây tạo nên không gian phù hợp cho các hoạt động khám phá, nghỉ ngơi và trải nghiệm.

Hành trình đến Thác bản Thín đưa du khách qua những bản làng bình yên, nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái giữa cảnh sắc núi rừng hoang sơ

Qua khảo sát, khu vực thác được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm. Dòng thác, hệ thống khe suối, núi rừng và cảnh quan xung quanh là những yếu tố thuận lợi để hình thành sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên.

Không chỉ có lợi thế về cảnh quan, Thác bản Thín còn nằm trong không gian văn hóa đa dạng của Chiềng Sinh, nơi cộng đồng các dân tộc Thái, Mông, Kinh cùng sinh sống. Những lễ hội truyền thống, nghệ thuật múa Xòe, trang phục, phong tục, tập quán và sinh hoạt cộng đồng là nguồn tài nguyên quan trọng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc.

Thác bản Thín hòa cùng khe suối, núi rừng tạo nên cảnh quan tự nhiên thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên

Chiềng Sinh còn có hệ thống núi non trùng điệp, trong đó có dãy Pu Huổi Luông cao 2.179m, cùng nhiều khe, suối tạo nên cảnh quan đa dạng. Đây là điều kiện thuận lợi để kết nối du lịch sinh thái với các hoạt động khám phá thiên nhiên, tìm hiểu đời sống và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Cùng với tài nguyên tự nhiên, các di tích lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn đang được cấp ủy, chính quyền và cộng đồng quan tâm bảo tồn, phát huy, tạo thêm nội dung trải nghiệm và góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Chiềng Sinh.

Thác bản Thín nằm trong không gian văn hóa đa dạng, nơi cộng đồng các dân tộc Thái, Mông, Kinh cùng sinh sống

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Cầm Hồng cho biết, việc khai thác Thác bản Thín sẽ được đặt trong mối quan hệ hài hòa gắn với yêu cầu bảo tồn. Các khu vực cần ưu tiên bảo vệ, hoạt động du lịch có thể triển khai và yêu cầu về môi trường, an toàn sẽ được tính toán phù hợp, hạn chế tác động đến cảnh quan tự nhiên.

Theo ông Hà Cầm Hồng, địa phương sẽ từng bước nghiên cứu hình thành các điểm đến, tuyến tham quan kết nối Thác bản Thín với cảnh quan, di tích lịch sử, không gian văn hóa và đời sống cộng đồng; đồng thời thu hút đầu tư, khuyến khích người dân tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu văn hóa bản địa, qua đó tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập.

Việc phát triển Thác bản Thín không chỉ hướng tới khai thác một điểm cảnh quan mà còn mở ra cơ hội xây dựng sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của Chiềng Sinh. Khi thiên nhiên được gìn giữ, văn hóa được trao truyền và cộng đồng trở thành chủ thể tham gia, nơi đây sẽ từng bước trở thành điểm đến xanh, giàu bản sắc, góp phần mở rộng không gian du lịch và quảng bá hình ảnh Chiềng Sinh nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung đến du khách.