Nơi yên nghỉ của cụ Huỳnh Thúc Kháng trên đỉnh núi Thiên Ấn

Núi Thiên Ấn nằm bên dòng sông Trà Khúc, thuộc phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. Ngọn núi cao 106m, từ lâu được xem là một trong những thắng cảnh, biểu tượng của vùng đất Quảng Ngãi.

Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng nằm ở phía tây núi Thiên Ấn, cách chùa Thiên Ấn khoảng 100m.

Khuôn viên được bao quanh bởi nhiều cây xanh. Từ đây, có thể nhìn ra sông Trà Khúc và khu vực đô thị Quảng Ngãi.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng qua đời ngày 21/4/1947 tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ Đặc phái viên của Chính phủ ở miền Trung.

Theo tâm nguyện, cụ được an táng trên núi Thiên Ấn.

Ngôi mộ được lập từ năm 1947, sau đó trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo. Phía trước phần mộ là khu vực dâng hương và đài bia.

Mặt trước đài bia ghi những nét chính về thân thế, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Cụ sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng. Năm 1900, cụ đỗ Giải nguyên kỳ thi Hương, đến năm 1904 thì đỗ Tiến sĩ.

Năm 1927, cụ sáng lập báo Tiếng Dân tại Huế, đồng thời làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ tham gia Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp năm 1946, cụ được giao trọng trách Quyền Chủ tịch nước. Cuối năm đó, cụ được cử làm Đặc phái viên Chính phủ tại miền Trung.

Ngày 27/12/2012, cụ Huỳnh Thúc Kháng được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Sao Vàng.

Mặt sau đài bia khắc những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thư gửi đồng bào cả nước sau khi cụ Huỳnh Thúc Kháng qua đời năm 1947.

Năm 1990, thắng cảnh núi Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng được xếp hạng di tích quốc gia. Đây cũng là nơi nhiều thế hệ người dân, cán bộ, học sinh tìm đến dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ.

Những ngày cuối tháng 9, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), nhiều đoàn đại biểu, người dân, học sinh từ các địa phương đã đến núi Thiên Ấn dâng hương, tưởng niệm.

Ngày 30/9, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại phần mộ trên núi Thiên Ấn.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng là "địa chỉ đỏ" của địa phương. Khu vực này thường xuyên được dọn dẹp, trồng hoa, cây xanh để tạo cảnh quan, phục vụ người dân và du khách đến viếng mộ cụ để bày tỏ lòng tri ân.

Từ cuối tháng 9 đến nay, hàng chục đoàn khách từ nhiều tỉnh, thành đã đến đây dâng hương, tưởng niệm cụ.