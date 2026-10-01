Kích cầu du lịch Quảng Ninh mùa Thu - Đông năm 2026 với chuỗi sự kiện

Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông 2026 đến hết tháng 12, kết hợp ưu đãi lưu trú, dịch vụ với các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Hoạt động này hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách, đạt doanh thu khoảng 71.000 tỷ đồng trong năm nay.

Với chủ đề “Rộn ràng trải nghiệm - Ngập tràn ưu đãi”, chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026 được triển khai theo Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026, với sự tham gia của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Các gói ưu đãi kết hợp lưu trú, ẩm thực, giải trí và tham quan, nhằm tăng lựa chọn trải nghiệm cho du khách. Hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao hưởng ứng, áp dụng mức giảm giá phòng từ 20% đến trên 60%, kèm các dịch vụ dành cho khách lưu trú.

Du khách quốc tế xuống tàu đi tham quan các điểm du lịch ở Quảng Ninh. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Một số cơ sở bổ sung dịch vụ ẩm thực vào gói lưu trú như giảm từ 20-30%, miễn phí bữa tối kiểu Âu cho hai khách lưu trú, đồng thời ưu đãi dịch vụ spa, nhà hàng. hoặc tặng một set trà chiều cho mỗi phòng, mỗi đêm.

Tại Cảng tàu quốc tế Hạ Long, 100 tàu du lịch tặng một đơn vị đồ uống cho khách cá nhân và gia đình không đi theo tour. Dịch vụ xe buýt hai tầng, thuyền ba vách và du thuyền áp dụng chính sách mua năm vé tặng một vé đối với khách mua trực tiếp tại quầy.

Việc liên kết các dịch vụ được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách trong mùa thu đông.

Cùng với ưu đãi của doanh nghiệp, Quảng Ninh dự kiến tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, xúc tiến du lịch trong quý IV, gồm Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây và Diễn đàn du lịch xanh Quảng Ninh.

Những tháng cuối năm cũng là mùa đón khách du lịch tàu biển. Dự kiến, trong ba tháng cuối năm dự kiến có thêm khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Tàu Adora Magic City, từng đến Quảng Ninh cuối tháng 8, dự kiến trở lại vào tháng 11 với khoảng 5.000 khách.

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm ở khu Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Về hạ tầng kết nối, Báo Quảng Ninh thông tin Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được trao danh hiệu “Cảng tàu du lịch hàng đầu châu Á năm 2026” tại Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards). Đây là lần thứ tư cảng nhận danh hiệu này, sau các năm 2020, 2021 và 2022. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng được vinh danh là “Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2026”, đánh dấu năm thứ bảy liên tiếp nhận giải kể từ năm 2020.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 18,8 triệu lượt, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế ước đạt khoảng 4,21 triệu lượt, tăng 28%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%.

Với mục tiêu cả năm đón hơn 23 triệu lượt khách và đạt doanh thu khoảng 71.000 tỷ đồng, các chương trình ưu đãi, chuỗi sự kiện và mùa khách tàu biển là những hoạt động trọng tâm của du lịch Quảng Ninh trong những tháng còn lại của năm.