Vĩnh Long: Lễ truy niệm, cung tống kim quan Hòa thượng Kim Ngọc Toàn - Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh trà-tỳ

Trưởng lão hòa thượng Chau Ty chứng minh buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thạch Ngọc Viên, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Oai, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long; chư Tăng, Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long chứng minh buổi lễ

Tại buổi lễ, Đại đức Kim Chane Tha, Phó chánh Thư ký kiêm Phó Văn phòng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long thay mặt Ban Tổ chức và môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Aggadhammo Kim Ngọc Toàn.

Theo đó, Hòa thượng tân viên tịch sinh năm 1959 tại Thanh Sơn, Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long), trong một gia đình Phật tử thuần thành. Năm 1980, ngài xuất gia thọ giới Tỳ-kheo tại chùa Krapochhuk Chral (chùa Chà).

Đại đức Kim Chane Tha thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Kim Ngọc Toàn

Sinh thời, Hòa thượng từng đảm nhiệm trọng trách như: Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long; Đại biểu HĐND xã Trà Cú; trụ trì chùa Krapochhuk Chral (chùa Chà), xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.

Hòa thượng viên tịch vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 26-9-2026 (nhằm ngày 16-8-Bính Ngọ), tại chùa Krapochhuk Chral (chùa Chà); trụ thế 67 năm, 47 hạ lạp.

Hòa thượng Thạch Oai thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh tuyên đọc điếu văn tưởng niệm Hòa thượng Kim Ngọc Toàn

Hòa thượng Thạch Oai, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, đọc điếu văn tưởng niệm, bày tỏ niềm kính tiếc trước sự viên tịch của Hòa thượng Kim Ngọc Toàn, vị tôn túc đã trọn đời phụng sự Đạo pháp, gắn bó với chư Tăng và bà con dân tộc Khmer.

Sự viên tịch của Hòa thượng Kim Ngọc Toàn là niềm kính tiếc đối với chư Tăng, bà con Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer, môn đồ pháp quyến và những người từng có duyên được gần gũi, học hỏi và thọ nhận sự giáo dưỡng của Hòa thượng.

Thượng tọa Nhan Chanh thay mặt môn đồ đệ tử, toàn thể Phật tử dâng lời tưởng niệm Hòa thượng Ân sư

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Nhan Chanh có lời tưởng niệm ân sư. Sau đó, Hòa thượng Thạch Oai, chư Tăng đồng thanh tụng thời kinh cầu siêu tưởng niệm, cử hành nghi thức di quan truyền thống, hồi hướng công đức và nhất tâm nguyện cầu Giác linh Hòa thượng Kim Ngọc Toàn cao đăng Phật quốc.

Sau lễ truy niệm, Ban Tổ chức Lễ tang cung thỉnh kim quan Hòa thượng rời Giác linh đường, nhiễu quanh chánh điện chùa ba vòng hòa trong tiếng kinh cầu nguyện và sự thành kính của hàng nghìn chư Tăng, Phật tử trong niềm kính tiếc tiễn biệt Hòa thượng lần cuối. Môn đồ pháp quyến thỉnh kim quan an trí tại Đài tưởng niệm chùa Krapochhuk Chral (chùa Chà) để cử hành lễ trà-tỳ vào tối cùng ngày.

Chư Tăng tham dự buổi lễ cử hành tụng kinh cầu nguyện

Trước đó, chiều 28-9, phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long do Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Thượng tọa Thích Trí Thọ, đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đến viếng và thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Kim Ngọc Toàn tại chùa Chà.

Một số hình ảnh Lễ cung tống kim quan trà-tỳ:

Cung thỉnh kim quan Hòa thượng Kim Ngọc Toàn đến đài trà-tỳ

Đông đảo chư Tăng và Phật tử tiễn biệt Hòa thượng Kim Ngọc Toàn

Chư Tăng cung tiễn Hòa thượng Kim Ngọc Toàn đến đài trà-tỳ

Đồng đảo Phật tử tham dự

An trí kim quan tại đài trà-tỳ để chuẩn bị cử hành nghi thức trà-tỳ theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer vào tối nay

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tưởng niệm:

Lưu niệm cùng môn đồ pháp quyến Hòa thượng tân viên tịch, tại chùa Chà