Cách dẫn chuyện hóm hỉnh ấy khiến MC chương trình nói vui rằng mình cũng phải học em về phong cách livestream. Và từ lời kể của cô học sinh trong phiên livestream giới thiệu Di tích quốc gia Nhà thờ Nguyễn Quỳnh, được UBND xã Hoằng Lộc tổ chức cuối tuần qua, một thực tế được mở ra: việc đưa những giá trị văn hóa lên môi trường số không chỉ cần phương tiện và công nghệ mà còn cần tới cách kể chuyện gần gũi, đủ sức cuốn hút người xem.

Thí sinh Gia Nhi (phải) tại chương trình

Thực tế, xã Hoằng Lộc có nhiều chất liệu để kể câu chuyện của mình. Đó là Nhà thờ Nguyễn Quỳnh, gắn với danh sĩ từng được dân gian liên hệ với hình tượng Trạng Quỳnh, là truyền thống khoa bảng của một vùng đất nổi tiếng hiếu học, là nghệ thuật dân gian và những sinh hoạt văn hóa gắn với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng. Và, điều thú vị của phiên livestream là cách kết nối những giá trị ấy ở cùng một chương trình, trong đó các học sinh nhỏ tuổi trở thành những người trực tiếp kể chuyện và giao lưu với khán giả.

Để tham gia chương trình, 6 đội học sinh Trường THCS Tố Như đã phải tìm hiểu về di tích, các nhân vật khoa bảng, cuộc đời Nguyễn Quỳnh, đồng thời chuẩn bị những giai thoại dân gian để trình bày trước khán giả. Bên cạnh việc nhớ nội dung, các em còn phải lựa chọn giọng kể, cách diễn đạt và ứng xử khi đứng trước đông người, trước cả những người đang theo dõi qua màn hình.

Tiết mục kịch về Trạng Quỳnh do các học sinh biểu diễn trong phiên livestream

Ngoài Gia Nhi, nhiều học sinh trong chương trình cũng gây thiện cảm bởi sự hồn nhiên, chân thật. Mới học lớp 6, 2 cô bé Lê Hoàng Bảo An và Lê Hoài Anh đã tự tin thể hiện những câu chuyện dân gian, khiến giám khảo nhiều lần gật đầu trước giọng kể và cách biểu đạt cảm xúc.

Chính nét tự nhiên, có lúc thuần thục, có lúc bỡ ngỡ ấy đã làm cho những giai thoại quen thuộc thêm sinh động. Để rồi, qua màn hình livestream, người xem không chỉ nghe chuyện Trạng Quỳnh mà còn được dõi theo cách các cô cậu học trò hào hứng, cố gắng kể lại câu chuyện của quê hương mình.

Và phiên livestream ở xã Hoằng Lộc cũng là một trường hợp cụ thể về ứng dụng công nghệ vào hoạt động văn hóa ở cơ sở, trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai trên cả nước. Cách làm ấy bắt đầu từ những nguồn lực gần gũi: di tích, tư liệu văn hóa, nhà trường và những người am hiểu, gắn bó với quê hương.

Tại đó, những người gìn giữ tư liệu, thầy cô chuẩn bị cho học sinh và cả những cô cậu học trò còn đôi chút hồi hộp trước ống kính đều góp phần để câu chuyện quê hương tiếp tục được kể. Livestream giúp câu chuyện đi xa hơn. Nhưng để có điều đáng nghe, đáng nhớ, vẫn cần những con người hiểu, yêu và biết kể về quê hương mình.