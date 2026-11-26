Chiều 25/11, triển lãm “Nơi những dòng chảy gặp nhau” khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), giới thiệu 54 tác phẩm mới của họa sĩ Đặng Thanh Huyền. Các tác phẩm chưa từng được trưng bày trước công chúng, trải rộng ở nhiều đề tài từ chân dung, phong cảnh đến những tìm tòi mang tính trừu tượng, phản ánh quá trình khám phá và mở rộng ngôn ngữ tạo hình của nữ họa sĩ.

Trong triển lãm lần này, Đặng Thanh Huyền có sự chuyển dịch đáng chú ý trong cách tiếp cận hội họa. Nếu ở những sáng tác trước, cô chú trọng tái hiện đối tượng với cấu trúc, tỷ lệ và độ chính xác của hình ảnh, thì ở loạt tranh mới, sự giản lược đường nét, tập trung vào ánh sáng, màu sắc và cảm xúc được đặt lên vị trí nổi bật hơn.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC

Nền tảng hình họa, bố cục và phối màu vẫn được duy trì, song nữ họa sĩ không còn xem việc mô tả giống thực tế là đích đến duy nhất. Trong các tác phẩm chân dung như “Câu chuyện của tôi”, “Nắng ở lại I”, “Bình yên bắt đầu”, cấu trúc khuôn mặt, khối và không gian ba chiều vẫn được bảo đảm, nhưng những mảng sáng tối, sắc độ và cảm xúc trở thành yếu tố dẫn dắt thị giác. Với tranh phong cảnh, nét cọ cũng được xử lý phóng khoáng hơn, hướng tới biểu đạt cảm nhận thay vì tái hiện nguyên vẹn cảnh vật.

Đặng Thanh Huyền cho biết cô trân trọng vẻ đẹp của hội họa cổ điển, sự chính xác của hiện thực và những rung động ánh sáng, màu sắc trong hội họa ấn tượng. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn từng hướng đi riêng biệt, nữ họa sĩ muốn tìm sự giao thoa giữa những giá trị ấy để hình thành tiếng nói nghệ thuật của mình.

Bên cạnh cách xử lý hình ảnh, nữ họa sĩ còn chú trọng bề mặt tranh, cách tổ chức các lớp màu và độ dày mỏng của nét cọ nhằm tạo hiệu quả thị giác. Những thử nghiệm này góp phần thể hiện sự thay đổi trong quá trình sáng tác, khi kỹ thuật không chỉ phục vụ việc tái hiện mà còn trở thành phương tiện truyền tải cảm xúc, trải nghiệm cá nhân.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC

Trong số 54 tác phẩm, “Nắng qua miền sông nước” (120x240cm), “Bình yên bắt đầu” (120x120cm) và “Câu chuyện của tôi” (80x100cm) là những bức tranh mang nhiều dấu ấn cá nhân của tác giả.

Tác phẩm khổ lớn “Nắng qua miền sông nước” được hình thành từ chuyến đi dọc sông Mekong qua Việt Nam và Campuchia. Từ những trải nghiệm về không gian, ánh sáng, nhịp sống vùng sông nước, những ngôi nhà ven sông, thuyền bè và hình ảnh trẻ em, nữ họa sĩ tìm cách chuyển tải cảm nhận về vùng đất thay vì sao chép một địa điểm cụ thể.

“Trước đây, khi đứng trước một phong cảnh đẹp, tôi thường nghĩ đến việc làm thế nào để đưa vẻ đẹp ấy vào tranh. Nhưng sau hành trình Mekong, tôi quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện và cảm xúc phía sau cảnh vật”, nữ họa sĩ chia sẻ.

Trong khi đó, “Bình yên bắt đầu” thể hiện mối liên kết giữa mẹ và con qua ánh nhìn, cử chỉ, hình khối và ánh sáng. Tác phẩm gắn với những trải nghiệm đời sống gia đình của nữ họa sĩ sau khi đón thêm thành viên mới. Việc cân bằng giữa chăm sóc gia đình, công việc kinh doanh và hoạt động sáng tác không chỉ là thử thách về thời gian mà còn mang đến những chất liệu nghệ thuật từ đời sống thường ngày.

“Câu chuyện của tôi” là bức chân dung tự họa được tác giả điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thực hiện, trở thành dịp để cô nhìn lại bản thân và những chuyển biến trong hành trình hội họa.

Với 54 tác phẩm, quá trình sáng tác và hoàn thiện cũng là hành trình tìm kiếm điểm dừng cho mỗi bức tranh. Có tác phẩm được hoàn thành nhanh chóng, nhưng cũng có những bức phải chỉnh sửa nhiều lần. Theo Đặng Thanh Huyền, việc nhận biết khi nào nên tiếp tục và khi nào cần dừng lại là một trong những điều cô luôn học hỏi trong quá trình làm nghề.

Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: BTC

Tên gọi “Nơi những dòng chảy gặp nhau” trước hết gợi hình ảnh dòng Mekong kết nối các vùng đất, nền văn hóa và đời sống. Xa hơn, đó còn là dòng chảy của ký ức, thời gian, những mối quan hệ và trải nghiệm cá nhân, đồng thời là sự giao thoa giữa kỹ thuật hội họa hiện thực với những biểu đạt tự do hơn. Vì vậy, triển lãm không tách biệt tác phẩm thành những nhóm đề tài riêng rẽ mà hướng tới sự kết nối về không gian và cảm xúc.

Sau hai triển lãm cá nhân “Hương sắc Hà Thành” và “Nơi thời gian chậm lại”, lần trở lại này cho thấy những bước chuyển trong lựa chọn đề tài, cách thể hiện và chiều sâu chiêm nghiệm của Đặng Thanh Huyền.

Nữ họa sĩ cho biết cô không xem “Nơi những dòng chảy gặp nhau” là sự tổng kết, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn sáng tác mới, nơi mỗi người xem có thể tìm thấy những kết nối riêng khi đứng trước tác phẩm.

Triển lãm diễn ra đến ngày 29/11/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, Hà Nội.