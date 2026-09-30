Nguồn lực tuổi trẻ Nhân Lý

Tình nguyện viên tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Chị Nguyễn Vi Hà Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã cho biết: Lực lượng đoàn viên, thanh niên tại chỗ mỏng là một trong những khó khăn của công tác đoàn ở Nhân Lý. Từ thực tế đó, Đoàn xã xác định không chỉ phát huy nguồn lực sẵn có mà phải chủ động tìm kiếm, kết nối thêm các nguồn lực bên ngoài. Để huy động được nguồn lực, trước hết phải nắm chắc nhu cầu từ cơ sở. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên khảo sát, nắm tình hình, nhu cầu của từng thôn, bản, trường học và các nhóm đối tượng cần hỗ trợ. Trên cơ sở đó, xây dựng nội dung hoạt động cụ thể, xác định rõ địa điểm, nhu cầu về vật chất, nhân lực và phương án triển khai. Đây là cơ sở để đoàn xã giới thiệu, kết nối với các đội hình sinh viên tình nguyện, nhóm thiện nguyện.

Trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2026”, Đoàn xã phối hợp với 5 đơn vị, câu lạc bộ, đội sinh viên tình nguyện thuộc các trường đại học tại Hà Nội và nhóm thiện nguyện tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Để các đội hình tình nguyện yên tâm hoạt động, Đoàn xã chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các trường học tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để bố trí chỗ ăn, nghỉ, sinh hoạt cho tình nguyện viên. Trước mỗi hoạt động, cán bộ đoàn trực tiếp trao đổi, thống nhất về nội dung, địa điểm, thời gian và phương án thực hiện; trong quá trình triển khai luôn có người đồng hành, hỗ trợ kịp thời. Sự chủ động, chu đáo trong phối hợp không chỉ giúp các hoạt động diễn ra thuận lợi, đúng nhu cầu mà còn tạo sự gắn kết giữa đoàn xã với các đội hình tình nguyện, nhóm thiện nguyện.

Cùng với nguồn lực từ bên ngoài, Đoàn xã chú trọng phát huy nguồn lực từ đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn.

Với cách làm đó, Đoàn xã đã phối hợp triển khai 5 công trình “Thắp sáng đường thôn – đường cờ Tổ quốc”, 4 công trình tranh tường, sân chơi cho thiếu nhi; hỗ trợ nhiều trang thiết bị, đồ dùng học tập cho các trường học; trao 445 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các đội hình tình nguyện tổ chức 5 buổi hướng dẫn giáo viên, học sinh và người dân ứng dụng công nghệ số; hỗ trợ 5 buổi thu hoạch nông sản cho gia đình chính sách và 3 buổi bê tông đường giao thông nông thôn.

Trong số những học sinh được nhận hỗ trợ, em N.K.D, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Nhân Lý có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em mắc bệnh đái tháo nhạt, hiện sống cùng bà đã tuổi cao, sức yếu; bố từng bị tai nạn 2 lần, hiện đang đi làm ăn xa. Thấu hiểu hoàn cảnh của em, Đoàn xã đã kết nối với các nhà hảo tâm trao học bổng trị giá 9,2 triệu đồng và một chiếc xe đạp, góp phần giúp em có thêm điều kiện đến trường. Em chia sẻ: Khi nhận được học bổng và xe đạp, em rất vui vì bà sẽ có thêm kinh phí lo việc học và chăm sóc sức khỏe cho em, còn em có thêm phương tiện đến trường. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại sự yêu thương của mọi người.

Chị Vi Thị Yến Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Đoàn xã Nhân Lý là một trong những đơn vị đi đầu trong huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ các hoạt động tình nguyện tại cơ sở. Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động tình nguyện, mà còn phát huy vai trò chủ động của tổ chức Đoàn trong kết nối, điều phối nguồn lực xã hội.

Từ những công trình, phần việc cụ thể, Đoàn xã Nhân Lý đã từng bước mở rộng kết nối, huy động thêm nguồn lực cho địa phương. Khi phát huy tốt vai trò kết nối, sự chủ động và tinh thần chung sức có thể quy tụ nguồn lực từ nhiều nơi, góp phần xây dựng quê hương, nâng cao đời sống người dân.