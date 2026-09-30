Lùi xe nhầm chân ga, Toyota Camry đâm 2 ô tô rồi lao vào quán ăn

Vụ việc xảy ra ngày 29/9 tại khu Taman Daya, Johor Bahru, Malaysia. Theo cảnh sát, người đàn ông 69 tuổi vừa ăn sáng tại một quán ăn trên đường Jalan Daya và chuẩn bị lái xe về nhà thì xảy ra sự cố.

Theo Phó Ủy viên Azrul Hisham Mohd Shaffie, Trưởng cảnh sát khu vực phía Nam Johor Bahru, cảnh sát nhận được thông tin về vụ việc vào khoảng 14h20 sau khi hình ảnh và video hiện trường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khi tài xế đang lùi chiếc Toyota Camry, ông vô tình nhấn nhầm chân ga khiến xe vọt về phía sau và đâm vào một chiếc Proton Saga đang đỗ.

Sau cú va chạm đầu tiên, tài xế hoảng loạn và tiếp tục nhấn mạnh chân ga. Chiếc Camry tiếp tục lùi, đâm vào một chiếc Toyota Camry màu trắng khác đang đỗ phía trước quán ăn.

Lực va chạm khiến các phương tiện tiếp tục di chuyển rồi dừng lại bên trong khuôn viên quán. Hai chiếc ô tô và quán ăn bị hư hỏng, nhưng không có người bị thương.

Cảnh sát cho rằng nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ sự bất cẩn của tài xế trong quá trình điều khiển chân ga, dẫn đến mất kiểm soát phương tiện. Vụ việc đang được điều tra theo Điều 43(1) của Luật Giao thông đường bộ Malaysia.

Hình ảnh chiếc Toyota Camry nằm bên trong quán ăn sau vụ việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khoảng 2 tuần trước, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Pandan Perdana, Ampang Jaya, Malaysia. Một tài xế 89 tuổi được cho là đã nhấn nhầm chân ga khi đang cố gắng đỗ xe.

Chiếc xe sau đó đâm vào một người đi xe máy, một người bán hoa và một người đi bộ. Cả 3 nạn nhân đều bị thương và được đưa tới bệnh viện điều trị sau vụ việc xảy ra ngày 12/9.

Cách tránh lùi nhầm chân ga

Để hạn chế nguy cơ đạp nhầm chân ga khi lùi xe, tài xế nên đặt chân phải sẵn trên bàn đạp phanh trước khi chuyển sang số R, quan sát kỹ phía sau rồi nhả phanh từ từ để xe tự bò ở tốc độ thấp. Với phần lớn tình huống lùi, đặc biệt trong bãi đỗ hoặc không gian hẹp, không cần đạp ga hoặc chỉ mớm ga rất nhẹ khi thật sự cần thiết.

Gót chân nên giữ tương đối ổn định trên sàn, xoay mũi chân giữa phanh và ga thay vì nhấc cả bàn chân, giúp người lái cảm nhận rõ vị trí hai bàn đạp. Khi tầm nhìn bị hạn chế hoặc cảm thấy không chắc chắn, nên dừng hẳn xe, quan sát lại rồi mới tiếp tục lùi.

Theo Malaymail

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