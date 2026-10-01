'Người nhện' trong thành phố

Kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh đã rất gần. Với cán bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đây là một ngày hội lớn. Bằng những việc làm bình dị thường ngày, gần 1,8 triệu dân xứ trà đã tạo nên không khí thi đua phấn chấn. Ở hầu khắp các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra sôi động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Ngày thành lập tỉnh.