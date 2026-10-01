'Người nhện' trong thành phố
Mỗi ngày, khi thành phố bắt đầu nhịp sống mới, những tòa nhà cao tầng cũng bắt đầu đón những dòng người bước vào. Những mặt kính rộng lớn phản chiếu ánh nắng, bầu trời và cả nhịp sống đang chuyển động phía dưới. Thế nhưng, phía sau mảng kính sáng bóng là một công việc đặc biệt: công việc của những người làm sạch các tòa nhà từ bên ngoài, ở độ cao mà chỉ cần nhìn xuống cũng đủ khiến ta choáng ngợp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-nhen-trong-thanh-pho-420164.htm