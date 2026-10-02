Khi ASIAD vào siêu thị

Nếu bạn nghĩ rằng những món đồ lưu niệm của một đại hội thể thao chỉ xoay quanh linh vật, áo phông, mũ, khăn hay móc chìa khóa thì có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi đặt chân vào các cửa hàng ở Nagoya. ASIAD 20 không chỉ nằm trong sân vận động mà còn bước thẳng vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các trung tâm thương mại.

Hình ảnh về ASIAD 20 tràn ngập trên các sản phẩm tại nhiều siêu thị ở Nhật Bản.

Một buổi đi mua sắm tưởng như rất bình thường ở Nagoya nhưng lại khiến tôi như đang tác nghiệp tại ASIAD. Ở một góc kệ là những hộp bánh có in hình linh vật Honohon. Đi thêm vài bước, lại bắt gặp những thỏi chocolate mang thương hiệu ASIAD 20. Rồi bánh mochi, bánh trà xanh, gà rán, các loại đồ ăn đóng gói, đồ uống... cũng có hình ảnh của Á vận hội.

Không chỉ thực phẩm, bút, khăn giấy, đồ dùng sinh hoạt cũng mang hình ảnh ASIAD 20. Từ những món đồ có giá trị sử dụng rất nhỏ cho đến các sản phẩm được thiết kế để làm quà tặng, tất cả đều có thể được khoác lên mình "chiếc áo ASIAD".

Nhìn những kệ hàng, tôi nhận ra người Nhật Bản đang làm một điều khá thú vị. Họ không cố biến ASIAD thành một thứ gì đó quá xa xỉ hay chỉ dành riêng cho những người đến sân xem thi đấu. Họ đưa hình ảnh của đại hội vào những thứ rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Bạn có thể không mua vé vào sân, bạn cũng chẳng cần phải tìm đến một cửa hàng lưu niệm chính thức, chỉ cần bước vào một siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, bạn vẫn có thể mang một phần ASIAD về nhà.

Đó chính là cách thương hiệu của một sự kiện thể thao được kéo dài ra khỏi không gian thi đấu. Và người Nhật Bản dường như hiểu rất rõ sức mạnh của việc đó. Thông thường, đồ lưu niệm thể thao sẽ được bán tại các cửa hàng chính thức hoặc ngay bên ngoài địa điểm thi đấu. Nhưng tại Nagoya, phạm vi của những sản phẩm mang thương hiệu ASIAD rộng hơn rất nhiều. Nó len vào đời sống và tâm lý của người tiêu dùng.

Tất nhiên, cái giá phải trả cho câu chuyện ấy cũng không hề nhỏ. Theo những gì tôi quan sát tại các cửa hàng, nhiều sản phẩm phiên bản ASIAD 20 có giá cao hơn đáng kể so với những sản phẩm cùng loại không mang thương hiệu sự kiện. Một chiếc bút có giá khoảng 800 yên (131.000 đồng), một gói giấy ăn nhỏ khoảng 158 yên (26.000 đồng) hay một hộp bánh trà xanh có thể lên tới 3.000 yên (gần 500.000 đồng).

Nhưng với khách du lịch, người hâm mộ thể thao hay những phóng viên quốc tế đang có mặt tại Nagoya, câu chuyện lại khác. Bởi chúng tôi không chỉ mua một món đồ. Chúng tôi mua một kỷ niệm. Đó cũng là lý do những ngày đầu đến Nhật Bản, nhiều phóng viên chúng tôi từng nói với nhau rằng không biết nên mua gì về làm quà cho người thân. Nhưng càng về cuối ASIAD 20, câu hỏi ấy lại biến thành một vấn đề hoàn toàn khác: Làm sao để không ham mua quá nhiều đồ?