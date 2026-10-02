Sức hút của nghệ thuật quần chúng

Từ những tiết mục thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, truyền thống đoàn kết của dân tộc… Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026 của 8 cụm thi đua thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa nhiều màu sắc.

Đa dạng sắc màu

Diễn ra trong tháng 9 và đầu tháng 10, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đã thu hút 64 đội nghệ thuật quần chúng với gần 1.800 diễn viên; các đội mang đến hơn 200 tiết mục thuộc nhiều thể loại ca, múa, nhạc, kịch. Tại mỗi cụm thi, liên hoan diễn ra trong không khí riêng, gắn với đặc điểm văn hóa và đời sống của từng địa phương, vùng miền. Nhưng tất cả cùng gặp nhau ở tinh thần giao lưu, đoàn kết và lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ từ cơ sở.

Tiết mục mang sắc màu văn hóa dân tộc Chăm tại Cụm thi đua số 1.

Đến với liên hoan, các đội thi đều gửi tới khán giả những tiết mục được dàn dựng công phu. Bên cạnh các nội dung quen thuộc về quê hương, đất nước, nhiều đội nghệ thuật quần chúng đã lựa chọn khai thác chất liệu văn hóa dân tộc; những câu chuyện về cuộc sống của cư dân miền biển; các loại hình nghệ thuật như bài chòi, cải lương cùng nhiều hình thức nghệ thuật gắn với đời sống cộng đồng. "Ngay khi nhận kế hoạch tổ chức, cụm đã xây dựng kế hoạch, họp thống nhất chương trình và chuẩn bị từng khâu để liên hoan diễn ra bài bản, chu đáo. Đội nghệ thuật quần chúng các xã trong cụm cũng dành nhiều thời gian tập luyện, dàn dựng tiết mục sao cho nổi bật nhất", bà Lê Ngọc Mai - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Ninh Hòa cho biết.

Phần thi diễn của đội nghệ thuật phường Hòa Thắng.

Còn em Phương Thảo (thành viên đội nghệ thuật quần chúng phường Nha Trang) chia sẻ: "Chương trình thi diễn của đội được dàn dựng với nhiều tiết mục mang màu sắc nghệ thuật dân gian truyền thống của các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Trước khi lên sân khấu, các thành viên trong đội đều rất háo hức và hồi hộp. Nhưng được sự cổ vũ của khán giả, toàn đội đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhất phần thi của mình".

Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Một trong những dấu ấn rõ nét qua 8 cụm thi là các đội đã mang đến những câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ trong đời sống cộng đồng. Trên sân khấu, hình ảnh về đồng bào Chăm, Raglai, Ê đê, T'rin cùng tỏa sáng với sắc màu văn hóa của các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn tỉnh. Bà Katơr Thị Duyên (thành viên đội nghệ thuật quần chúng xã Công Hải) cho biết, tiết mục của đội giới thiệu về phong tục, tập quán và cuộc sống thường ngày của đồng bào Raglai. Việc đưa những chất liệu văn hóa dân tộc lên sân khấu cũng là cách để giới thiệu bản sắc của cộng đồng người Raglai ở xã Công Hải đến với đông đảo khán giả.

Một tiết mục kết hợp dân ca của 3 miền.

Theo ông Lê Thanh Thụ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Hòa, các đội trong cụm tham gia liên hoan đều đầu tư, dàn dựng công phu các tiết mục, chương trình. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn. Liên hoan cũng là một hoạt động tuyên truyền thiết thực về tinh thần đại đoàn kết, truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến người dân và tôn vinh nét đẹp văn hóa các dân tộc đang được gìn giữ, phát huy từ các buôn làng, thôn, tổ dân phố.

Sau khi hoàn thành 8 cụm thi, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026 tiếp tục bước vào giai đoạn lựa chọn những đội nghệ thuật quần chúng tiêu biểu để tham gia cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11. Từ những sân khấu ở cơ sở, phong trào văn hóa, văn nghệ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và phát huy những nét đẹp truyền thống trong cuộc sống đương đại.

Ông NGUYỄN TRUNG DŨNG - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, qua các cụm thi có thể thấy sự quan tâm, đầu tư của từng đơn vị từ tập luyện, dàn dựng, trang phục đến khâu tổ chức. Điểm đặc biệt của liên hoan lần này là lực lượng tham gia được hình thành từ sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và khu dân cư. Từ đó, liên hoan trở thành dịp để các tầng lớp Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết.

THÁI NGỌC HUY