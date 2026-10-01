UNESCO đánh giá cao công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Ninh Bình
Trong hai ngày 30/9 và 1/10, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức tiếp đón Đoàn đại biểu UNESCO cùng các chuyên gia quốc tế đến tham quan, khảo sát Quần thể danh thắng Tam Chúc và Quần thể Danh thắng Tràng An.
Đây là sự kiện bên lề hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực được tổ chức tại Việt Nam diễn ra từ ngày 27/9 đến ngày 1/10.
Tham gia đoàn có ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO; các đại sứ thành viên Ủy ban Di sản thế giới; cùng các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học; đại diện Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các cơ quan liên quan.
Tại Quần thể danh thắng Tam Chúc, phường Tam Chúc, các đại biểu đã tham quan hồ Lục Nhạc, đình Tam Chúc, vườn Cột Kinh, Điện Pháp Chủ, Điện Quan Thế Âm, Điện Tam Thế; tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và định hướng phát triển du lịch bền vững tại khu vực.
Với diện tích quy hoạch khoảng 5.000ha, Tam Chúc có hệ sinh thái đa dạng gồm núi đá vôi, rừng, thung lũng, vùng đất ngập nước và hồ tự nhiên rộng lớn. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có Voọc mông trắng - loài linh trưởng quý hiếm được ghi trong Sách đỏ.
Định hướng phát triển nơi đây không chỉ tập trung xây dựng một khu du lịch mà đặt mục tiêu bảo tồn các giá trị tự nhiên, văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Quan điểm xuyên suốt là phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn thiên nhiên, tôn trọng hệ sinh thái và tạo sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.
Ông Than Zaw Oo, Giám đốc Cục Khảo cổ học và Bảo tàng Quốc gia Myanmar chia sẻ, khoảng 90% người dân Myanmar theo Phật giáo. Vì vậy, ông đặc biệt ấn tượng khi đến Tam Chúc, nhất là không gian yên bình, cảnh quan thiên nhiên hài hòa và môi trường sạch sẽ; công tác chuẩn bị, đón tiếp được thực hiện nhanh chóng, chu đáo. Ông cho rằng, Tam Chúc cần tiếp tục gìn giữ sự yên bình vốn có và những giá trị riêng của mình, chính điều đó sẽ tạo sức hút, giúp nơi đây ngày càng được du khách quốc tế biết đến.
Tại Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản được UNESCO ghi danh năm 2014, các đại biểu đã nghe giới thiệu tổng quan về Quần thể danh thắng, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với bảo đảm sinh kế của người dân; kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững và định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử “Cảnh quan Văn hóa-Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc”.
Chuyến khảo sát lần này là dịp để các đại biểu tìm hiểu sâu hơn về những giá trị nổi bật về cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người, các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An; kinh nghiệm của Ninh Bình trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với cộng đồng, sinh kế của người dân và phát triển du lịch bền vững.
Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình là điểm đến du lịch di sản, văn hóa và thiên nhiên có tầm khu vực, quốc tế.
Qua chuyến khảo sát, các đại biểu cũng nắm bắt định hướng xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới “Cảnh quan Văn hóa-Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc”; đồng thời trao đổi chuyên môn với các chuyên gia, nhà khoa học nhằm hoàn thiện các bước chuẩn bị trong thời gian tới.
Theo ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, Việt Nam là hình mẫu điển hình trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Qua chuyến thăm Ninh Bình, ngài đánh giá cao chiến lược phát triển bền vững của tỉnh, đặc biệt là những cam kết trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản, bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn của di sản gắn với bảo đảm sinh kế cho người dân địa phương. Ngài bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ và đồng hành cùng Ninh Bình trong việc nhận diện, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản mới trong tương lai, góp phần làm giàu thêm hệ thống giá trị di sản của tỉnh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/unesco-danh-gia-cao-cong-tac-bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-cua-ninh-binh-post992270.html