UNESCO đánh giá cao công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Ninh Bình

Đoàn đại biểu tham quan những hiện vật khảo cổ được trưng bày tại đình Tam Chúc. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đây là sự kiện bên lề hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực được tổ chức tại Việt Nam diễn ra từ ngày 27/9 đến ngày 1/10.

Tham gia đoàn có ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO; các đại sứ thành viên Ủy ban Di sản thế giới; cùng các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học; đại diện Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các cơ quan liên quan.

Các đại biểu tham quan đình Tam Chúc. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tại Quần thể danh thắng Tam Chúc, phường Tam Chúc, các đại biểu đã tham quan hồ Lục Nhạc, đình Tam Chúc, vườn Cột Kinh, Điện Pháp Chủ, Điện Quan Thế Âm, Điện Tam Thế; tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và định hướng phát triển du lịch bền vững tại khu vực.

Các đại biểu tham quan chùa Tam Chúc. (Ảnh: YẾN TRINH)

Với diện tích quy hoạch khoảng 5.000ha, Tam Chúc có hệ sinh thái đa dạng gồm núi đá vôi, rừng, thung lũng, vùng đất ngập nước và hồ tự nhiên rộng lớn. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có Voọc mông trắng - loài linh trưởng quý hiếm được ghi trong Sách đỏ.

Các giá trị cảnh quan, văn hóa và tâm linh tại Tam Chúc được bảo tồn trong mối quan hệ hài hòa giữa thiên nhiên và các công trình văn hóa, tín ngưỡng, đời sống tinh thần của cộng đồng. (Ảnh: YẾN TRINH)

Định hướng phát triển nơi đây không chỉ tập trung xây dựng một khu du lịch mà đặt mục tiêu bảo tồn các giá trị tự nhiên, văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Quan điểm xuyên suốt là phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn thiên nhiên, tôn trọng hệ sinh thái và tạo sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: YẾN TRINH)

Ông Than Zaw Oo, Giám đốc Cục Khảo cổ học và Bảo tàng Quốc gia Myanmar chia sẻ, khoảng 90% người dân Myanmar theo Phật giáo. Vì vậy, ông đặc biệt ấn tượng khi đến Tam Chúc, nhất là không gian yên bình, cảnh quan thiên nhiên hài hòa và môi trường sạch sẽ; công tác chuẩn bị, đón tiếp được thực hiện nhanh chóng, chu đáo. Ông cho rằng, Tam Chúc cần tiếp tục gìn giữ sự yên bình vốn có và những giá trị riêng của mình, chính điều đó sẽ tạo sức hút, giúp nơi đây ngày càng được du khách quốc tế biết đến.

Các đại biểu xem phóng sự tổng quan về Quần thể danh thắng Tràng An tại nhà khách bến thuyền Tràng An. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tại Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản được UNESCO ghi danh năm 2014, các đại biểu đã nghe giới thiệu tổng quan về Quần thể danh thắng, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với bảo đảm sinh kế của người dân; kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững và định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử “Cảnh quan Văn hóa-Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc”.

Các đại biểu tham dự chương trình tham quan, làm việc tại Khu lịch sinh thái Tràng An. (Ảnh: YẾN TRINH)

Chuyến khảo sát lần này là dịp để các đại biểu tìm hiểu sâu hơn về những giá trị nổi bật về cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người, các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An; kinh nghiệm của Ninh Bình trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với cộng đồng, sinh kế của người dân và phát triển du lịch bền vững.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình là điểm đến du lịch di sản, văn hóa và thiên nhiên có tầm khu vực, quốc tế.

Các đại biểu tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An, tìm hiểu thực tiễn công tác bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản gắn với cộng đồng. (Ảnh: YẾN TRINH)

Qua chuyến khảo sát, các đại biểu cũng nắm bắt định hướng xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới “Cảnh quan Văn hóa-Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc”; đồng thời trao đổi chuyên môn với các chuyên gia, nhà khoa học nhằm hoàn thiện các bước chuẩn bị trong thời gian tới.

Các đại biểu tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Theo ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, Việt Nam là hình mẫu điển hình trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Qua chuyến thăm Ninh Bình, ngài đánh giá cao chiến lược phát triển bền vững của tỉnh, đặc biệt là những cam kết trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản, bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn của di sản gắn với bảo đảm sinh kế cho người dân địa phương. Ngài bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ và đồng hành cùng Ninh Bình trong việc nhận diện, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản mới trong tương lai, góp phần làm giàu thêm hệ thống giá trị di sản của tỉnh.