NSƯT Xuân Hinh, Đức Phúc, Hòa Minzy khuấy động sân khấu khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2026
Tối 1.10, sân khấu khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai tại Hoàng thành Thăng Long trở nên sôi động với những màn trình diễn của NSƯT Xuân Hinh, Hòa Minzy, Tuấn Cry, Đức Phúc và Hà Myo... Mỗi nghệ sĩ mang một màu sắc riêng, từ âm nhạc đương đại đến những thanh âm dân gian được làm mới, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
XUÂN TRƯỜNG - ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/nsut-xuan-hinh-duc-phuc-hoa-minzy-khuay-dong-san-khau-khai-mac-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-2026-270637.html