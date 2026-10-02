NSƯT Xuân Hinh, Đức Phúc, Hòa Minzy khuấy động sân khấu khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2026

NSƯT Xuân Hinh, Hòa Minzy, Tuấn Cry mang đến bản hit "Bắc Bling" đậm sắc màu văn hóa vùng Kinh Bắc

Đức Phúc với phần trình diễn tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương". Đây là tiết mục giúp anh trở thành quán quân cuộc thi Intervision 2025

Đức Phúc tiếp tục mang đến phần trình diễn bùng nổ với "Nguời ơi người ở đừng về"

Hà Myo đưa liên khúc "Xẩm Hà Nội" đến với sân khấu của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Những hoạt cảnh tái hiện sinh động đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam

Dàn nhạc cụ dân tộc được giới thiệu đến bạn bè năm châu tại Lễ hội

Đông đảo khán giả đến thưởng thức chương trình nghệ thuật

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ tham gia chương trình

XUÂN TRƯỜNG - ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN