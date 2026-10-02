Nhớ thương đồng đội

Nhớ về những đồng đội năm xưa, bà cùng những cựu chiến binh xã Hoà Bình đều đặn trở về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Người lau bia mộ, người nhổ cỏ, người thắp hương. Việc làm cứ lặng lẽ tiếp diễn qua từng năm.

Về bên đồng đội

Giữa không gian trang nghiêm, tĩnh lặng của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (xã Hoà Bình), hình ảnh các cựu chiến binh, thương binh, cán bộ hưu trí với mái tóc điểm bạc, âm thầm chăm sóc những phần mộ, trở nên quen thuộc với người dân tại đây.

Họ là lớp người từng đi qua chiến tranh, có người trở về, có người nằm lại. Giữa thời bình, những người còn sống tìm về nơi đồng đội yên nghỉ. Với họ, chăm sóc nghĩa trang cũng là cách giữ gìn ký ức về những người đã cùng mình đi qua những năm tháng khốc liệt, lặng lẽ mà sâu nặng nghĩa tình.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (xã Hoà Bình) là nơi yên nghỉ của 3.942 liệt sĩ.

“Không vất vả gì đâu, các anh, các chị hy sinh vì đất nước. Giờ sống giữa hoà bình nhưng tình đồng đội trong tôi không bao giờ phai nhạt, một ngày đến đây là một ngày chúng tôi được về bên đồng đội, cùng kể chuyện xưa”, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Như chia sẻ.

Là một trong những thành viên đầu tiên của Câu lạc bộ (CLB) Tri ân các anh hùng liệt sĩ xã Hoà Bình, ông Ðặng Minh Lầu, ấp Thị Trấn B, có lý do riêng để gắn bó với nghĩa trang. 3 người anh, chị ruột của ông là liệt sĩ Ðặng Văn Thái, Ðặng Ngọc Tố (hy sinh năm 1970) và Ðặng Văn Thêm (hy sinh năm 1973), cùng nằm tại nghĩa trang.

“Mình không cống hiến được như các anh thì làm những việc nhỏ hơn. Mỗi lần đến đây, tôi thấy như được thăm các anh, các chị của mình”, ông Lầu chia sẻ.

Các thành viên CLB Tri ân các anh hùng liệt sĩ xã Hoà Bình thắp hương trước khi tiến hành vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ.

Với thương binh Trịnh Quốc Chiến, 76 tuổi, ngụ ấp Thị Trấn A, nghĩa trang còn có những đồng chí, đồng đội từng sát cánh trong những năm tháng chiến tranh. Những liệt sĩ quê ở đây thì còn có gia đình tới lui thăm viếng, còn những đồng đội ở xa, như anh em ngoài Bắc vào đây hy sinh, đâu phải lúc nào người nhà cũng vào thăm được. Vì vậy, vào dịp 27/7 hay các ngày lễ, Tết, chúng tôi luôn thắp hương ở các phần mộ những người xa quê, chưa có tên, như cách đền ơn, để ấm lòng người ngã xuống.

Việc nhỏ, tình lớn

CLB Tri ân các anh hùng liệt sĩ xã Hoà Bình được thành lập năm 2015. 2 lần mỗi tháng, vào ngày thứ Bảy, hơn 20 thành viên, phần lớn là cựu chiến binh, thương binh và cán bộ hưu trí, lại tập trung về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Ra đời từ năm 2015, đều đặn mỗi tháng 2 lần vào các ngày thứ Bảy, các thành viên CLB Tri ân các anh hùng liệt sĩ xã Hoà Bình lại hẹn nhau tập trung về nghĩa trang. Những bàn tay chai sần theo năm tháng cẩn trọng nhổ từng bụi cỏ dại, tỉ mỉ lau sạch lớp bụi mờ trên từng dòng tên liệt sĩ.

Các thành viên CLB Tri ân các anh hùng liệt sĩ xã Hoà Bình chăm sóc, quét dọn Nghĩa trang Liệt sĩ.

Ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ nhiệm CLB Tri ân các anh hùng liệt sĩ xã Hoà Bình, cho biết: “Anh em còn sức khoẻ thì sẽ còn làm. Chúng tôi luôn động viên nhau tiếp tục vận động các đồng chí cựu chiến binh và đặc biệt là lực lượng đoàn thanh niên cùng tham gia duy trì hoạt động. Việc này không lớn nhưng là tấm lòng của chúng tôi đối với đồng đội. Chúng tôi cũng muốn các bạn trẻ cùng tham gia để hiểu hơn về những người đã hy sinh”.

Sáng thứ Bảy ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, những nén hương được thắp lên trước các phần mộ. Người lính năm xưa nay tóc đã bạc, bước chân chậm, nhưng vẫn đều đặn tìm về nơi đồng đội yên nghỉ. Với họ, chừng nào trái tim còn đập, ngọn lửa nghĩa tình vẫn còn cháy, tiếp thêm hơi ấm cho những người đã khuất. Chừng nào còn có thể bước qua cổng nghĩa trang, họ vẫn sẽ trở về!.