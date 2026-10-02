'Bộ đội 95' đưa kiến thức pháp luật đến với người dân

Triển khai thực hiện Đề án 57 (Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới), trong chuyến hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại phường Cư Bao vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 đã chủ động liên hệ, gặp gỡ các già làng, trưởng buôn, chức sắc, chức việc tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tìm hiểu, nắm bắt thông tin, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con. Ngoài các nội dung, kịch bản được sân khấu hóa, những phóng sự truyền thanh, video clip, tờ rơi, những ngày ở Cư Bao, bộ đội tích cực "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", đến từng nương, rẫy, điểm trường để tuyên truyền, giúp bà con hiểu sâu, hiểu rõ những điều khoản trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình; quyền trẻ em, kỹ năng nhận biết, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng...

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 tuyên truyền pháp luật cho người dân buôn Kwăng, phường Cư Bao (Đắk Lắk).

Dịp này, Trung đoàn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng địa phương trao hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ tặng các hộ dân; hỗ trợ Trường Mẫu giáo Búp Sen Xanh xây dựng công trình nước sạch; tu sửa, cải tạo hệ thống điện, nước của Nhà văn hóa phường và Trường Tiểu học Ama Jhao; khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 120 lượt người dân buôn Gram A, Dut, Kwăng, Krum, Pon; giao lưu bóng chuyền, cầu lông, văn nghệ với cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân phường; trao 1 con bò giống tặng gia đình ông Nguyễn Thọ Hin (73 tuổi, trú tại Tổ dân phố Bình Minh 2) thuộc diện hộ nghèo.

Trong đêm giao lưu “Sắt son tình quân dân-Vững vàng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ngoài các tiết mục hát múa chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Quân đội anh hùng, đất nước đang từng ngày phát triển, Thượng tá Phạm Lê Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 95 đã thông tin đến cán bộ, nhân dân trong phường những vấn đề thời sự, giúp bà con có cái nhìn đầy đủ, đa chiều về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, địa phương. Những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động khi ra sức lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, những khuyết điểm, tồn tại ở một số địa phương, ngành, lĩnh vực để xuyên tạc, kích động, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc... lần lượt được Thượng tá Phạm Lê Văn chỉ rõ trong bài nói. Những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về dân tộc, tôn giáo; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... cũng được anh tuyên truyền, giải thích kỹ càng, cụ thể cho bà con.

Tại “Phiên chợ 0 đồng” tặng rau, củ, quả, trứng gia cầm, các sản phẩm tăng gia, sản xuất và quần áo, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập do đơn vị tổ chức, thấy một số em nhỏ đi xe đạp điện chở 3, chở 4 đến nhận quà, Trung tá Trần Anh Khoa, Phó chính ủy Trung đoàn 95 nhắc nhở: “Chú biết các cháu vì quý mến, thân thiết nhau nên mới rủ nhau đi cùng như thế cho vui. Nhưng mấy hôm nay trời mưa, đường đất trơn trượt, xe của các cháu lại chở quá số người quy định nên rất dễ bị ngã hoặc va chạm với các phương tiện khác. Năm học mới vừa bắt đầu, nếu không may bị gãy chân, gãy tay, phải nhập viện điều trị thì vừa khổ mình vừa khổ gia đình, lại vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến bạn bè, thầy cô, trường lớp. Từ mai, mỗi xe ngoài người điều khiển thì chỉ được chở theo một người nữa thôi nhé”. Nhìn lũ trẻ cúi đầu nhận lỗi, bà H’ Loi Niê (59 tuổi, trú tại buôn Kwăng) chia sẻ: “Tối qua đến Nhà văn hóa phường nghe bộ đội phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự xong, mấy thanh niên trong buôn đã tụm lại bàn nhau sau khi học hết phổ thông sẽ xung phong nhập ngũ, góp sức trẻ bảo vệ quê hương, đất nước. Bộ đội mới về có mấy hôm mà đường làng, ngõ xóm tinh tươm, sạch sẽ hẳn ra. Bộ đội giỏi thật, sửa nhà, cắt tóc, lắp điện, làm đường, trồng rau, nuôi lợn, chăn gà... việc gì cũng làm được cả. Được các thầy thuốc quân y khám bệnh, cấp thuốc, hướng dẫn cách xoa bóp, vận động, chỉ sau ít ngày điều trị, chứng tê chân, nhức mỏi của tôi cũng đã phần nào thuyên giảm”.

“Lên cao nguyên đi anh/ Chiều như mơ như thực/ Hương cà phê thơm ngát/ Khói lam chiều mênh mang...”. Khi màn đêm buông xuống, bên ánh lửa hồng, trong tiếng cồng chiêng rộn rã, bộ đội và bà con phường Cư Bao vừa nướng khoai, nướng sắn vừa rôm rả hát ca, trò chuyện. Giữa non cao hùng vĩ, tình quân dân cá-nước đậm sâu được vun đắp, xây nên từ những điều rất đỗi giản đơn, chân thành như thế.