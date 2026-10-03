Bản tin thời sự ngày 3-10: Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 - Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là người Việt Nam hiếm hoi đi trọn hai nghị trường của hai chế độ. Ở nghị trường thuộc địa, cụ dùng diễn đàn để nói thay dân rồi từ chức khi diễn đàn ấy chỉ là hình thức. Ở Quốc hội của nước Việt Nam độc lập, cụ đứng trả lời chất vấn và nhận phần trách nhiệm về mình.