Bản tin thời sự ngày 3-10: Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 - Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công
Bản tin thời sự 3-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 - Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công; Từ ngày 10-10, cấm ô tô nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM để thi công metro số 2; Cảnh báo mưa to diện rộng tại Nam bộ trong những ngày tới; Khuyến cáo an toàn cho người dân chạy xe qua vùng ngập sâu...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-3-10-hop-bao-chinh-phu-thuong-ky-thang-9-quyet-tam-giai-ngan-100-von-dau-tu-cong-post874805.html