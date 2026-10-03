An Giang: Sắc màu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại đảo ngọc Phú Quốc

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tặng quà cho bà Park Chan A, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2026).

Khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Nguyễn Thị Kim Loan nhấn mạnh Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc năm 2026 là dịp để nhân dân hai nước trực tiếp gặp gỡ, trải nghiệm, cảm nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc, qua đó tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng và vun đắp tình hữu nghị, góp phần cụ thể hóa chủ trương về đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Sự kiện thể hiện vai trò của đối ngoại nhân dân, thông qua các cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa nghệ sỹ, thanh niên, doanh nghiệp và du khách, tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm thực tế.

Đây cũng là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người An Giang, giới thiệu tiềm năng và những giá trị nổi bật của biển đảo Phú Quốc đến bạn bè quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại An Giang và đặc khu Phú Quốc.

Bà Park Chan A, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam cho rằng đây là sự kiện ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Phú Quốc được mệnh danh là hòn đảo ngọc của Việt Nam, không chỉ thu hút du khách Hàn Quốc mà còn là điểm đến được lựa chọn của người dân từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Giao lưu nghệ thuật Việt-Hàn tại Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc năm 2026. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Năm 2027, tại Phú Quốc sẽ diễn ra Hội nghị Cấp cao APEC, nơi tiến hành các cuộc thảo luận về phương hướng hợp tác kinh tế và tương lai của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành dịp để người dân hai nước xích lại gần nhau và thấu hiểu văn hóa của nhau hơn.

Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc năm 2026 gồm nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực Hàn Quốc và Việt Nam. Khu vực trải nghiệm phía Hàn Quốc có quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng xứ sở Kim Chi, giới thiệu các thông tin du lịch và sản phẩm văn hóa Hàn Quốc.

Không gian với chủ đề “Việt Nam-Hàn Quốc qua trang sách” trưng bày ấn phẩm, tư liệu, báo chí và tranh vẽ sắc nét quảng bá tri thức, nét đẹp văn hóa và con người của hai dân tộc.

Triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa An Giang” giới thiệu khái quát về chiều sâu lịch sử, các giá trị tiêu biểu của Di sản văn hóa Óc Eo-Ba Thê, các bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại tỉnh, cùng đời sống phong phú của cộng đồng dân tộc Kinh, Chăm, Khmer, Hoa và danh thắng văn hóa biển đảo quê hương.

Tỉnh An Giang cũng tổ chức không gian giới thiệu tiềm năng kinh tế và sản phẩm địa phương với các sản phẩm OCOP tiêu biểu./.