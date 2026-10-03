Mưa kéo dài, giá rau màu tăng mạnh

Giá rau màu các loại hiện đang ở mức cao.

Ghi nhận tại các địa phương phía Đông của tỉnh, giá các loại rau màu hiện đang ở mức cao. Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh (xã Long Bình) cho biết, những ngày qua, mưa kéo dài làm nhiều diện tích bị hư hại, tỷ lệ thiệt hại có nơi hơn 50%. Do nguồn cung giảm mạnh nên giá rau màu hiện tăng cao, có loại tăng gấp 3 lần.

Hiện tại vườn, các loại: Cải xanh, cải ngọt, cải thìa… hiện có giá khoảng 20.000 đồng/kg. Các loại rau muống, mồng tơi, rau dền, bầu, bí, khổ qua… có giá từ 10.000 đồng/kg trở lên.

Theo ông Quang, do ảnh hưởng của mưa lớn, sản lượng rau màu của HTX hiện thiếu trầm trọng, không đủ cung cấp cho các đối tác đã liên kết. Đây là trường hợp bất khả kháng nên HTX phải thông tin với đối tác để cùng chia sẻ, điều chỉnh kế hoạch cung ứng. Không chỉ HTX mà nhiều vùng sản xuất rau màu khác cũng chịu ảnh hưởng tương tự.

“Nếu thời tiết tiếp tục mưa, sản xuất rau màu sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Người sản xuất mong thời tiết sớm nắng trở lại để đồng ruộng khô ráo, cây trồng phục hồi”, ông Quang chia sẻ.

Bà Linh tỉa bỏ những trái ớt bị thối do trời mưa.

Không chỉ giá các loại rau màu tăng cao, giá cây gia vị như ớt cũng đang ở mức khá cao. Gia đình bà Phan Thanh Mỹ Linh (ấp Long Hải, xã Long Bình) trồng hơn 2 công ớt chỉ thiên. Hiện ruộng ớt bắt đầu cho thu hoạch. Thời điểm này, giá ớt được các thương lái thu mua khoảng 37.000 đồng/kg.

Bà Linh chia sẻ: “Giá ớt như hiện nay ở mức khá cao, nông dân có lời. Khoảng nửa tháng nữa, sẽ bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Do những ngày qua mưa liên tục nên xuất hiện tình trạng thối trái, ảnh hưởng đến năng suất”.

Còn tại vùng trồng rau ăn lá ở xã Long Định, thời điểm này, giá rau màu cũng đang ở mức cao. Chị Võ Thị Hồng Nga, thương lái thu mua rau ăn lá tại xã Long Định cho biết, trước đây, trung bình mỗi ngày, chị thu mua khoảng 5 - 7 tấn rau các loại.

Ngò gai hiện có giá hơn 40.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, do trời mưa kéo dài nên sản lượng rau giảm mạnh. Mỗi ngày, chị chỉ thu mua được từ 2 - 3 tấn rau. Trong các loại rau, ngò gai và húng cây hiện có giá cao nhất. Hiện ngò gai có giá trên 40.000 đồng/kg, húng cây hơn 30.000 đồng/kg.

Với dự báo mưa còn kéo dài trong những ngày tới, các thương lái và nông dân nhận định, giá rau màu sẽ tiếp tục tăng cao do nguồn cung thiếu hụt.