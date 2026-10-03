Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc với 150 cử tri của 3 phường: Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông tin tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến nay; kết quả trả lời kiến nghị của cử tri.

Cử tri các phường đã đóng góp 16 ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, địa phương, trong đó đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cần quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách và đãi ngộ đối với cán bộ công chức cấp cơ sở, quan tâm các vấn đề liên quan cơ chế, chính sách phát triển thành phố Cần Thơ; quy hoạch, đất đai, đầu tư và phát triển hạ tầng; số hóa trong lĩnh vực y tế; việc đảm bảo an toàn cho thanh, thiếu niên trên không gian mạng; xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu số; chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp cho cán bộ công chức, viên chức cấp xã và các chi tổ hội, tổ tự quản ở khu dân cư; tình trạng thiếu sách giáo khoa và hoạt động khám sức khỏe định kỳ…

Trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm an toàn cho thanh, thiếu niên trên không gian mạng. Ý kiến của cử tri sẽ được tiếp thu để xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan.

Về phát triển dữ liệu, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước mà cần sự tham gia của người dân. Nhà nước giữ vai trò trụ cột trong xây dựng khuôn khổ pháp lý, hạ tầng và các bộ dữ liệu, trong đó có dữ liệu quốc gia, dữ liệu then chốt của các tỉnh, thành phố; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, nguồn lực tài chính và con người. Đối với dữ liệu từ hồ sơ giấy, cần tổng hợp, phân tích, rà soát, chỉnh lý, ưu tiên số hóa để đưa vào các bộ dữ liệu theo từng chuyên ngành, lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phát triển nông nghiệp, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nước ta có lợi thế nhưng việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn những hạn chế. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển chế biến, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đề cập nhiệm vụ phát triển thành phố Cần Thơ thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh thành phố cần tiếp tục phân tích, đánh giá từng lĩnh vực, xác định rõ lợi thế để tập trung phát triển; đồng thời, quan tâm giải quyết các dự án kéo dài, sớm đưa vào hoạt động, phát huy nguồn lực cho phát triển. Thành phố cần tiếp tục phối hợp với các tỉnh trong khu vực, tập trung đầu mối, xây dựng kế hoạch sản xuất, bảo đảm giá thành, năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế...

Mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn, đóng góp ý kiến cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được đề nghị xem xét, giải quyết; những vấn đề thuộc trách nhiệm của Trung ương sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị hợp lý của cử tri…/.