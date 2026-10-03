Cục Đường bộ lý giải nguyên nhân lưu lượng xe giảm trên cao tốc Bắc-Nam và Quốc lộ 1

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông giảm mạnh do tâm lý e ngại việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn và mức phí trên cao tốc quá cao. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo thống kê, lưu lượng trong tháng 9-2026 giảm đều trên cả cao tốc và Quốc lộ 1 so với tháng 8-2026.

Cụ thể, trên cao tốc giảm 14,4% so với tháng 8-2026 (tương ứng 13,6 so với 15,9 triệu lượt xe/tháng) và trên Quốc lộ 1 giảm 11,2% (tương ứng 6,6 so với 7,5 triệu lượt xe/tháng). Lý do lưu lượng giảm trong tháng 8 là cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời, là các ngày đầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, khi sang tháng 9, vào thời điểm học sinh, sinh viên trở lại trường học nên nhu cầu đi lại đường dài trên các tuyến đường này giảm.

Nếu tính từ thời điểm thu phí trên cao tốc từ tháng 3-2026, lưu lượng trong tháng 9-2026 cao hơn 3,7% so với bình quân 7 tháng (từ tháng 3-2026 đến tháng 9-2026), tương ứng 13,6 so với 13,1 triệu lượt xe/tháng, cho thấy cao tốc vẫn đang đóng vai trò chủ đạo về vận chuyển trên trục hành lang Bắc-Nam.

Phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng nhằm bảo đảm an toàn giao thông là cần thiết, phù hợp với Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên và các quy định của pháp luật hiện hành.

Để bảo đảm thuận tiện, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là trên đường cao tốc, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đông bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện giao thông biết, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan; đưa vào giáo trình đào tạo sát hạch các tình huống liên quan bảo đảm khoảng cách; có lộ trình thực hiện phù hợp cùng với việc hoàn chỉnh các điều kiện cần thiết.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo thẩm quyền; yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô tuyên truyền, phổ biến quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn; tăng cường đào tạo, thực hành các tình huống về bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông; phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành quy định về khoảng cách an toàn.

Về mức phí trên các tuyến đường bộ cao tốc, Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát, xây dựng mức phí trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; đồng thời phù hợp với từng hình thức đầu tư.

Đối với các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư, mức phí từ 900 đến 1.300 đồng/xe tiêu chuẩn/km đã được tính toán bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, mức phí này chỉ tương đương với 50-70% lợi ích của người sử dụng nhận được khi sử dụng đường cao tốc, với mục đích không vì lợi nhuận mà chỉ bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.