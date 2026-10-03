Xã Trần Phú kiện toàn tổ chức các phòng chuyên môn

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Duy Tố, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó chủ tịch HĐND xã công bố Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25-9-2026 của HĐND xã Trần Phú về phê chuẩn Đề án của UBND xã về tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND xã Trần Phú.

Theo Nghị quyết, từ ngày 1-10-2026, UBND xã Trần Phú tổ chức 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao, kế thừa, bảo đảm tiếp nhận đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Sau khi tổ chức lại các phòng chuyên môn tiếp tục kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với hồ sơ, thủ tục hành chính, chương trình, dự án, hợp đồng và các công việc đang thực hiện thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được tiếp nhận.

Các đồng chí lãnh đạo xã Trần Phú tặng hoa, trao Quyết định tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã. Ảnh: HĐ

Cũng tại hội nghị, UBND xã Trần Phú công bố các Quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Chủ tịch UBND xã Trần Phú Đỗ Hoàng Anh Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HĐ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Trần Phú cho biết, việc kiện toàn tổ chức bộ máy không chỉ là sắp xếp lại đầu mối mà quan trọng hơn là đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Trần Phú yêu cầu người đứng đầu các phòng phải trực tiếp lãnh đạo, tổ chức, điều hành, kiểm tra và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng; thực hiện phân công theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn riêng, các phòng có trách nhiệm phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ chung đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương.