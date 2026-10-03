Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND khẳng định: Kể từ Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam năm 2023 đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và lực lượng Công an các cấp; sự đồng tình khích lệ của nhân dân, Hội Cựu CAND Việt Nam đã đạt được những mục tiêu rất quan trọng theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà Hội Cựu CAND các cấp đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ảnh: PV

Nổi bật, hệ thống tổ chức Hội được thành lập và đi vào hoạt động ổn định ở 3 cấp theo mô hình cấp hành chính mới, với trên 150.000 hội viên tham gia; Hội được công nhận là tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Hội là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp.

Đặc biệt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền đã đánh giá cao vai trò quan trọng của cựu CAND. Đây chính là nguồn lực to lớn góp phần quan trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước; đồng thời hội viên Hội Cựu CAND cũng là thành phần tích cực trong công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: PV

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đã nêu yêu cầu và giao nhiệm vụ cho Hội Cựu CAND Việt Nam: Phát huy vai trò của cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy bản chất, truyền thống người công an cách mạng và thực hiện tốt công tác dân vận…

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt các nội dung đã thực hiện tại phiên thứ nhất; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa I; các tham luận của đại biểu hội viên cựu CAND; Báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II (2026 - 2031).

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: PV

Theo đó, Đại hội kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội nhiệm kỳ II (2026 - 2031) theo quy định. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà Hội Cựu CAND các cấp đã thực hiện được trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao… Để đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định, phát huy lòng yêu nước, tạo đồng thuận trong nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, phát huy nguồn lực nhân dân là một trong những yếu tố then chốt, có tính quyết định.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ này, trách nhiệm của cựu CAND là hết sức vẻ vang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và mong muốn Hội Cựu CAND các cấp trước hết phải thật sự là ngôi nhà chung, gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu công an và những người có đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ II (2026 - 2031). Ảnh: PV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hội tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc người công an cách mạng, lực lượng CAND Việt Nam anh hùng. Trong đó, đối với các nhiệm vụ mà cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng Công an giao phó, các cấp hội và hội viên phải thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành sớm nhất. Phải thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các địa bàn; phát huy kết quả đạt được, chủ động, tích cực tham gia các công tác ở địa bàn cơ sở.

Hội cần có các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của Hội Cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và CAND Việt Nam cho thế hệ trẻ. Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 22 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Chiến lược An ninh quốc gia đặt mục tiêu rất cao về hình thành trật tự tự thân, văn hóa thượng tôn pháp luật, xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy lòng yêu nước, trở thành nguồn lực mới cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Hơn ai hết, các cấp hội và hội viên phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, chăm lo xây dựng Hội Cựu CAND vững về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu và Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ II (2026 - 2031). Ảnh: PV

Với những kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2023 - 2026, với truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam anh hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, Hội Cựu CAND Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 -2031 tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ, thực chất hơn, hiệu quả hơn và vị thế, vai trò sẽ ngày càng nâng tầm cao hơn của một thành viên MTTQ Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ tặng Hội Cựu CAND Việt Nam. Ảnh: PV

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc thấm nhuần sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và tiếp nối truyền thống vẻ vang do các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ xây dựng, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tư duy mới, tầm nhìn đột phá về phát huy vai trò của cựu CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: PV

Từ khi Hội Cựu CAND thành lập đến nay, trong nhiệm kỳ 2023 - 2026, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ, góp phần khẩn trương xây dựng, củng cố Hội Cựu CAND các cấp thật sự là ngôi nhà chung, nghĩa tình của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công an hưu trí, đưa hoạt động của các cấp hội ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, đóng góp thiết thực trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Không chỉ ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCA và Quy định số 02-QĐ/ĐUCA, nhiệm vụ phối hợp giữa Công an các cấp với cấp hội được lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Đại hội, tiếp tục chỉ đạo Công an các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản đã ban hành; chủ động phối hợp, rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp hội thực hiện tốt nhất các chủ trương mà Đại hội XIV đã xác định với Hội Cựu CAND. Bộ Công an sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm nghiên cứu, đề xuất Chính phủ có cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu CAND là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương nghiêm túc tiếp thu nội dung chỉ đạo, huấn thị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đây là những định hướng cơ bản, trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ cho Đại hội.