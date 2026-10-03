Học viện Chính trị tổ chức các hoạt động về nguồn tại Thái Nguyên và Tuyên Quang

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện Chính trị (25-10-1951 / 25-10-2026).

Đến thăm nơi ra đời Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân của Học viện Chính trị) ở xã Phượng Tiến (tỉnh Thái Nguyên), đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà bia nằm trong khuôn viên của di tích. Chính tại nơi đây, trong một lần về thăm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: “Quân sự mà không có chính trị, như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Noi theo lời dạy của Người, các thế hệ giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đã không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn, nỗ lực xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia.

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị thăm di tích quốc gia Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân của Học viện Chính trị) tại xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại xã Phượng Tiến, trong hai ngày 2 và 3-10, đoàn công tác của Học viện Chính trị đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công và các hộ nghèo. Riêng trong ngày 3-10, đội ngũ y, bác sĩ của Học viện đã tiếp đón, thăm khám và cấp phát thuốc cho hơn 300 lượt người dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo Học viện Chính trị đã trao quà tặng xã Phượng Tiến cùng 20 suất quà tặng các đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn với tổng giá trị gần 40 triệu đồng. Trước đó, Học viện cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 2 “Nhà đại đoàn kết” và 1 “Nhà tình nghĩa” tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Phượng Tiến.

Lãnh đạo Học viện Chính trị trao quà tặng chính quyền xã Phượng Tiến.

Lãnh đạo Học viện Chính trị trao quà tặng các đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn xã Phượng Tiến.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Tiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện. Đồng chí nhấn mạnh, sự hỗ trợ thiết thực về nhà ở, chăm sóc y tế và quà tặng an sinh của Học viện không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn tạo động lực để địa phương phấn đấu vươn lên. Đảng ủy, chính quyền xã cam kết sẽ tiếp tục phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống, gìn giữ, tôn tạo khu di tích lịch sử nơi thành lập Học viện để nơi đây mãi là “địa chỉ đỏ” giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, đoàn đại biểu Học viện Chính trị đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên); dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đồi Pụ Đồn (Đồi Phong tướng) thuộc xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình.

Các đại biểu tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên).

Lãnh đạo Học viện Chính trị và đại diện chính quyền địa phương trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đồi Pụ Đồn (Đồi Phong tướng) thuộc xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang). Tại đây, đoàn đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” và tham quan di tích Lán Nà Nưa.

Đến thăm nơi ra đời Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân của Học viện Chính trị) ở xã Phượng Tiến (tỉnh Thái Nguyên), đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà bia nằm trong khuôn viên của di tích. Chính tại nơi đây, trong một lần về thăm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: “Quân sự mà không có chính trị, như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Noi theo lời dạy của Người, các thế hệ giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đã không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn, nỗ lực xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia.

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị thăm di tích quốc gia Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân của Học viện Chính trị) tại xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại xã Phượng Tiến, trong hai ngày 2 và 3-10, đoàn công tác của Học viện Chính trị đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công và các hộ nghèo. Riêng trong ngày 3-10, đội ngũ y, bác sĩ của Học viện đã tiếp đón, thăm khám và cấp phát thuốc cho hơn 300 lượt người dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo Học viện Chính trị đã trao quà tặng xã Phượng Tiến cùng 20 suất quà tặng các đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn với tổng giá trị gần 40 triệu đồng. Trước đó, Học viện cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 2 “Nhà đại đoàn kết” và 1 “Nhà tình nghĩa” tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Phượng Tiến.

Lãnh đạo Học viện Chính trị trao quà tặng chính quyền xã Phượng Tiến.

Lãnh đạo Học viện Chính trị trao quà tặng các đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn xã Phượng Tiến.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Tiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện. Đồng chí nhấn mạnh, sự hỗ trợ thiết thực về nhà ở, chăm sóc y tế và quà tặng an sinh của Học viện không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn tạo động lực để địa phương phấn đấu vươn lên. Đảng ủy, chính quyền xã cam kết sẽ tiếp tục phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống, gìn giữ, tôn tạo khu di tích lịch sử nơi thành lập Học viện để nơi đây mãi là “địa chỉ đỏ” giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, đoàn đại biểu Học viện Chính trị đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên); dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đồi Pụ Đồn (Đồi Phong tướng) thuộc xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình.

Các đại biểu tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên).

Lãnh đạo Học viện Chính trị và đại diện chính quyền địa phương trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đồi Pụ Đồn (Đồi Phong tướng) thuộc xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang). Tại đây, đoàn đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” và tham quan di tích Lán Nà Nưa.