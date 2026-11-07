Người dân cảnh giác thoát bẫy lừa đảo

Cán bộ Công an xã Thượng Đức trao đổi với ông T. về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo.

Bằng các thủ đoạn thao túng tâm lý, đối tượng nắm được thông tin ông T. có hơn 1,2 tỷ đồng gửi tiết kiệm nên yêu cầu rút toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp để... điều tra. Đồng thời, đối tượng còn hướng dẫn ông T. cách nói dối nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền. Nghi ngờ bị lừa đảo, ông T. nhanh chóng điện báo Công an xã Thượng Đức và được cán bộ Công an xã giải thích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm lừa đảo. Sau khi hiểu rõ sự việc, ông T. bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an đã kịp thời hỗ trợ, giúp ông tránh được nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.