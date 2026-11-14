Phạt thêm 4 cá nhân đăng thông tin sai sự thật về Hiệu trưởng xin từ chức

Ngày 14/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết, qua rà soát, xác minh trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện thêm và mời làm việc 4 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc một số Hiệu trưởng Trường Tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức.

Các trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gồm: H.T.N.H (SN 1992, trú tại phường Thủy Xuân); H.T.N (SN 1993, trú tại phường Thuận Hóa); B.M.Q (SN 2005, trú tại phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (SN 1990, trú tại phường An Cựu, TP Huế).

Phòng An ninh mạng Công an TP Huế làm rõ thêm 4 cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan việc một số Hiệu trưởng trên địa bàn thành phố xin từ chức.

Tại cơ quan Công an, 4 cá nhân trên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt các cá nhân tổng số tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm về bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng Công an TP Huế làm việc với các cá nhân có hành vi vi phạm.

Trước đó, Báo Công an nhân dân đã thông tin, vào chiều 13/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã làm việc và ra quyết định xử phạt tổng số tiền 62,5 triệu đồng đối với 5 cá nhân gồm: H.T.N.N (SN 1999, trú tại phường An Cựu); N.T.T.B (SN 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú tại xã Hương An); và N.T.T.U (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế).

Lợi dụng việc một số Hiệu trưởng các Trường Tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, các cá nhân trên đã sử dụng tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads để đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định pháp luật.