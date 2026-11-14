Huế tiếp tục xử phạt 9 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật

Người vi phạm đã bị xử lý theo quy định. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các trường hợp gồm: H.T.N.H. (sinh năm 1992, trú tại phường Thủy Xuân); H.T.N. (sinh năm 1993, trú tại phường Thuận Hóa); B.M.Q. (sinh năm 2005, trú tại phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q. (sinh năm 1990, trú tại phường An Cựu).

Tại cơ quan Công an, cả 4 trường hợp thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Trước đó, chiều 13/11, đơn vị đã làm việc với 5 trường hợp có hành vi lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức để đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Những nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Cả 5 trường hợp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Như vậy, trong hai ngày 13 và 14/11, Công an thành phố Huế đã xử phạt 9 trường hợp liên quan đến hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về vụ việc trên, với tổng số tiền 112,5 triệu đồng.

Công an thành phố Huế đang tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định của pháp luật.