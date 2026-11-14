Khởi tố diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo và ca sĩ Kim Ny Ngọc liên quan phim 'Huy bến xe'

​Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

Ngày 13.11, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 11 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Trong số này, 10 người bị bắt tạm giam, gồm diễn viên Nguyễn Lê Hoàng (Hoàng Mèo), Phạm Tấn Phúc (Tấn Bo), ca sĩ Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc) và những người tham gia sản xuất, diễn xuất phim ca nhạc “Huy Bến xe”.

Người còn lại là Nguyễn Ngọc Mãi (Mai Tiger), bị khởi tố cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trịnh Minh Tâm (47 tuổi, nghệ danh Dương Chấn Huy) là người tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” nhằm quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc do mình sáng tác.

Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (38 tuổi, tên gọi khác Hào) làm đạo diễn. Hai người cùng thống nhất ý tưởng, kịch bản, bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay dựng.

Nhận thấy Nguyễn Tuấn Hiệp có hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm mời người này tham gia diễn xuất với vai “ông trùm Hiệp Đen”, đồng thời mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh quay phim.

Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên mạng xã hội, đồng thời rủ thêm nhiều người quen, đàn em góp mặt.

Ngoài ra, Tâm mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia, trong đó có Hoàng Mèo và Tấn Bo. Bộ phim có khoảng 40-50 người tham gia, với nhiều phân cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Sau khi được đăng tải trên YouTube, phim thu hút nhiều lượt xem.

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Minh Tâm là người đầu tư, tổ chức sản xuất, quyết định nội dung kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải, được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm phụ trách đạo diễn, biên tập và hoàn thiện sản phẩm.

Trong quá trình sản xuất, Nguyễn Ngọc Mãi vừa tham gia diễn xuất vai bạn gái nhân vật Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (32 tuổi) là người viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Đáng chú, diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo và ca sĩ Kim Ny Ngọc bị khởi tố vì tham gia sản xuất, diễn xuất phim ca nhạc “Huy Bến xe”. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

Những người bị khởi tố còn lại gồm Nguyễn Thanh Nhã (Thánh Lạc Trôi), Lê Hoàng Quốc Vinh (Vinh K5), Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ. Những người này cùng Hoàng Mèo, Tấn Bo và Kim Ny Ngọc tham gia diễn xuất.

Tại cơ quan điều tra, diễn viên Hoàng Mèo bày tỏ sự hối hận, thừa nhận việc tham gia dự án đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh của giới nghệ sĩ.

Nam diễn viên cho rằng đây là bài học lớn đối với bản thân, đồng thời khuyên các nghệ sĩ, nhất là những người trẻ, cần tìm hiểu kỹ nội dung, tính chất của dự án trước khi nhận lời tham gia, cân nhắc mức độ phù hợp với thuần phong mỹ tục và những tác động có thể gây ra đối với công chúng.

Diễn viên Tấn Bo cũng bày tỏ sự hối hận, đồng thời khuyến cáo những người hoạt động nghệ thuật và người nổi tiếng cần thận trọng, tìm hiểu kỹ các dự án trước khi tham gia để tránh những hệ lụy đáng tiếc.

Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi những người tham gia sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải và phát tán phim “Huy Bến xe” cùng các video liên quan đến Hiệp Đen chủ động liên hệ, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 13 đối tượng để điều tra các hành vi liên quan đến việc đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông, cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các video giao lưu, ăn uống nhằm thu hút sự chú ý. Sau đó, người này cùng đồng phạm dàn dựng các phim ngắn với chủ đề “anh em giang hồ”, xây dựng hình ảnh nhóm có đông đàn em, thường xuyên đeo vàng và sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan điều tra còn xác định Hiệp cùng hai người khác tham gia hoạt động cho vay với lãi suất từ 10% mỗi tháng, tương đương 120% mỗi năm. Khi khám xét khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng hơi báng gỗ trên trần phòng ngủ của Hiệp, được xác định là vũ khí quân dụng.

Vụ án hiện đang được Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi và cá nhân có liên quan.