Người đã thay đổi vibe code vừa rời đi

Cat Wu đã xác nhận rời Anthropic vào ngày 3/11. Ảnh: Anthropic.

Cat Wu, lãnh đạo mảng sản phẩm Claude Code, rời Anthropic sau hơn 2 năm gắn bó. Động thái diễn ra xoay quanh các tin đồn rằng công ty AI này đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với định giá có thể lên đến trên 1.000 tỷ USD.

Cat Wu xác nhận rời Anthropic trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 3/11. Ngày làm việc cuối cùng của cô tại công ty là 30/10.

Trong bài đăng, Wu nhìn lại quá trình phát triển của Claude Code từ một công cụ nội bộ quy mô nhỏ thành sản phẩm hàng đầu cho vibe code, khái niệm được dùng cho lập trình bằng AI. Cô cho biết từng thử nghiệm phiên bản ban đầu của công cụ này khi mới gia nhập Anthropic.

“Công cụ hoạt động được, tôi bị cuốn hút và quyết định gia nhập đội ngũ”, Wu chia sẻ về trải nghiệm cách đây khoảng 2 năm. Wu không tiết lộ lý do rời công ty cũng như kế hoạch tiếp theo. Anthropic xác nhận thông tin này, nhưng chưa công bố thêm chi tiết.

Tại Anthropic, Wu phối hợp cùng Boris Cherny, giám đốc Claude Code. Cả hai góp phần đưa sản phẩm từ giai đoạn thử nghiệm nội bộ đến khi trở thành một trong những công cụ lập trình AI được chú ý nhất thị trường.

Anthropic giới thiệu Claude Code dưới dạng bản xem trước nghiên cứu (research preview) vào tháng 2/2025. Công cụ cho phép lập trình viên giao nhiệm vụ trực tiếp cho AI thông qua câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, thay vì phải tự viết từng dòng mã. Claude Code có thể hỗ trợ thực hiện các tác vụ phức tạp, từ chỉnh sửa mã nguồn, kiểm thử đến xây dựng và di chuyển toàn bộ dự án phần mềm.

Trong bài đăng chia tay, Wu cho biết cách người dùng tương tác với Claude Code đã thay đổi đáng kể. Khi mới ra mắt, phần lớn người dùng vẫn phải tự xác nhận từng yêu cầu cấp quyền và chủ yếu sử dụng AI để giải đáp thắc mắc hoặc viết bài kiểm thử.

Hiện tại, người dùng có xu hướng tin tưởng hơn vào khả năng xử lý của Claude, cho phép công cụ tự động phê duyệt một số thao tác. Theo Wu, Claude Code đã có thể thực hiện những đợt chuyển đổi mã nguồn quy mô lớn và xây dựng sản phẩm mới.

Bên cạnh Claude Code, Wu còn phụ trách Cowork. Công cụ AI này của Anthropic hướng đến công việc văn phòng và xử lý thông tin không đòi hỏi người dùng phải có chuyên môn lập trình.

Sự rời đi của Wu diễn ra sau một số biến động nhân sự khác trong đội ngũ phát triển Claude Code. Tháng 10, Thariq Shihipar, một thành viên từng tham gia xây dựng sản phẩm, cũng thông báo rời Anthropic sau hơn một năm làm việc.

Đáng chú ý, thời điểm Wu rời công ty trùng với giai đoạn Anthropic được cho là chuẩn bị tiến hành IPO trong tháng 11. Theo Business Insider, Claude Code đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng của Anthropic, giúp công ty mở rộng doanh thu, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng điện toán và cạnh tranh trực tiếp hơn với OpenAI.

Trong bài đăng cuối cùng, Wu cảm ơn đội ngũ phát triển và người dùng Claude Code, đồng thời cho rằng sản phẩm là kết quả từ hàng nghìn ý tưởng đóng góp của nhiều thành viên. Cô đánh giá hành trình xây dựng công cụ này thành một sản phẩm có ảnh hưởng lớn trong ngành như trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp.