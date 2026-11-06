An Giang ghi nhận 1.083 loài cây thuốc, cần chuẩn hóa quy trình chế biến dược liệu

Đại biểu tham gia buổi hội thảo trực tiếp tại phường Long Xuyên.

Chiều 6/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phối hợp Hội Đông y tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng thu hái, sơ chế, chế biến dược liệu tại phòng chẩn trị đông y trên địa bàn tỉnh An Giang” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại phường Rạch Giá.

Theo Hội Đông y tỉnh An Giang, kết quả điều tra đa dạng thực vật ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 1.083 loài cây thuốc, trong đó 38 loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam hoặc danh mục bảo tồn nghiêm ngặt. Tỉnh còn có 15 loài dược liệu ưu thế, có giá trị y tế và kinh tế như: Xáo tam phân, nấm linh chi đỏ, chúc, ngải đen, ngải bún, xạ đen, gió bầu, kim ngân hoa, ba kích…

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quang Thảo, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh An Giang trình bày tham luận.

Nguồn tài nguyên cây thuốc phong phú cùng mạng lưới phòng chẩn trị Đông y, cơ sở khám chữa bệnh từ thiện rộng khắp là điều kiện để An Giang phát triển dược liệu. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở, các khâu sơ chế, phơi sấy và bảo quản vẫn thực hiện thủ công, thiếu trang thiết bị, ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu và hiệu quả sử dụng.

Tại hội thảo, các tham luận đề xuất xây dựng quy trình thống nhất từ lựa chọn giống, nuôi trồng, thu hái, sơ chế, phơi sấy đến đóng gói, bảo quản; tăng cường kiểm soát nguồn gốc, định danh đúng loài cây thuốc, bộ phận sử dụng và điều kiện vệ sinh tại cơ sở. Các giải pháp này nhằm nâng cao chất lượng dược liệu, phát huy nguồn tài nguyên bản địa và hiệu quả hoạt động của các phòng chẩn trị đông y trên địa bàn tỉnh.