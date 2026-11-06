HP có tân CEO giữa làn sóng chuyển dịch AI PC

Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/1/2027, khép lại giai đoạn điều hành tạm thời của ông Bruce Broussard - người sẽ chuyển sang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị HP.

Bước chuyển giao nhân sự cấp cao diễn ra đúng thời điểm ngành sản xuất phần cứng bước vào cuộc tái cấu trúc toàn diện dưới tác động của trí tuệ nhân tạo. Năng lực xử lý dữ liệu đang dịch chuyển mạnh mẽ từ hạ tầng đám mây về thiết bị biên (AI at the Edge), biến thế hệ máy tính tích hợp AI (AI PC) thành trọng tâm cạnh tranh mới nhằm thay đổi phương thức làm việc và tương tác kỹ thuật số của người dùng.

Bên cạnh nhiệm vụ định hình lại dải thiết bị đầu cuối, tân CEO của HP phải dẫn dắt tập đoàn vượt qua áp lực lớn từ chuỗi cung ứng bán dẫn. Làn sóng mở rộng trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu đã gom giữ phần lớn nguồn cung chip nhớ, đẩy chi phí linh kiện lên mức kỷ lục. Biến động ấy buộc HP phải tăng giá bán lẻ nhiều dòng máy tính cá nhân, đồng thời tiến hành tái thiết kế phần cứng của một số dòng sản phẩm khác để thích ứng với chi phí sản xuất mới.

Tân CEO HP - bà Emma Walmsley. (Ảnh: Bloomberg)

Ông Bruce Broussard, Tổng giám đốc tạm quyền của HP nhấn mạnh “Tập đoàn đang đứng trước thời khắc quan trọng về công nghệ” khi sự chuyển dịch của AI về các thiết bị phần cứng tại biên đang làm thay đổi cách con người làm việc và sinh sống. Bên cạnh đó, một thế giới ngày càng kết nối cũng đòi hỏi doanh nghiệp lựa chọn người dẫn dắt đủ năng lực liên kết nguồn lực để nắm bắt cơ hội.

Trong nội bộ, làn sóng tự động hóa cũng đang định hình lại cơ cấu nhân sự của tập đoàn. HP đặt mục tiêu cắt giảm từ 4.000 đến 6.000 việc làm cho tới năm tài chính 2028 thông qua việc ứng dụng sâu rộng những công cụ AI vào quy trình vận hành. Dù doanh nghiệp đã nâng mức dự báo lợi nhuận trong báo cáo tài chính quý 3, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng trước triển vọng nhu cầu tiêu thụ máy tính và máy in truyền thống trên thị trường toàn cầu.

Kinh nghiệm gần một thập kỷ tái cấu trúc hệ thống R&D quy mô lớn tại GSK, kết hợp 7 năm am hiểu chiến lược phần mềm tại Hội đồng quản trị Microsoft, được xem là lợi thế lớn giúp bà Walmsley kết nối năng lực phần cứng của HP với hệ sinh thái AI.

Dưới sự điều hành mới, HP sẽ tập trung khai thác kỷ nguyên điện toán thông minh tại biên nhằm tạo ra động lực tăng trưởng thay thế cho thị trường phần cứng truyền thống đang dần bão hòa.