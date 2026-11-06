Chi phí tăng, nhiều tập đoàn công nghệ siết ngân sách sử dụng AI

Theo Bloomberg, Apple đã âm thầm giảm hạn mức chi tiêu hằng ngày cho một số kỹ sư sử dụng các mô hình AI từ 300 USD xuống còn 200 USD trong tháng trước. Công ty hiện tiếp tục xem xét cắt giảm ngân sách đối với một số nhóm kỹ thuật, thậm chí có thể đưa mức chi tiêu xuống chỉ còn 100 USD/ngày.

NHÂN VIÊN APPLE CÓ THỂ CHỈ CÒN 25 USD/NGÀY CHO AI

Nhiều bộ phận ngoài khối kỹ thuật của Apple hiện đã áp dụng hạn mức 100 USD/ngày cho việc sử dụng AI. Tuy nhiên, công ty cũng đang cân nhắc giảm mức này xuống chỉ còn 25 USD/ngày đối với một số nhóm nhân viên.

Những nhân viên có nhu cầu sử dụng AI vượt hạn mức để phục vụ công việc vẫn có thể đề nghị cấp ngân sách bổ sung, nhưng phải được lãnh đạo cấp cao phê duyệt. Người phát ngôn của Apple tại Cupertino, California (Mỹ) từ chối bình luận về thông tin này.

Ngân sách nói trên được tính dựa trên lượng token mà nhân viên sử dụng khi tương tác với các mô hình AI. Token là đơn vị dữ liệu mà hệ thống xử lý trong quá trình tiếp nhận yêu cầu và tạo phản hồi. Các nhà cung cấp AI thường tính phí dựa trên khối lượng token tiêu thụ, trong đó những mô hình tiên tiến hơn thường có chi phí cao hơn.

Đối với các tác vụ phức tạp như viết mã phần mềm, kiểm tra và sửa lỗi lập trình, lượng token sử dụng có thể tăng đáng kể. Vì vậy, mức độ khai thác AI của từng nhân viên và từng nhóm công việc có thể tạo ra chênh lệch lớn về chi phí.

Apple đang cung cấp cho nhân viên quyền truy cập nhiều dịch vụ AI khác nhau, bao gồm Claude của Anthropic, ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google. Một số nhóm được định hướng chuyển sang sử dụng các mô hình có chi phí thấp hơn hoặc khai thác những mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các dịch vụ đám mây.

LO NGẠI VỀ KHẢ NĂNG TÁI CƠ CẤU VÀ CẮT GIẢM NHÂN SỰ

Phản ứng của nhân viên Apple trước việc điều chỉnh ngân sách khá khác nhau. Một số người cho rằng phần lớn nhân viên vốn không sử dụng hết hạn mức 300 USD/ngày trước đây, do đó mức chi tiêu này có phần rộng rãi hơn nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, một bộ phận nhân viên lại nhìn nhận động thái cắt giảm như dấu hiệu của chương trình thắt chặt chi phí rộng hơn, làm gia tăng lo ngại về khả năng tái cơ cấu và cắt giảm nhân sự trong thời gian tới.

Những lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh một số bộ phận của Apple đã thuê các đơn vị tư vấn bên ngoài để đánh giá hiệu quả hoạt động và quy trình vận hành. Động thái này làm dấy lên những dự đoán về khả năng công ty tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức.

Tân Tổng giám đốc điều hành (CEO) John Ternus của Apple. Ảnh: Bloomberg

Theo các thông tin Bloomberg từng đưa tin, tân Tổng giám đốc điều hành (CEO) John Ternus đang thúc đẩy Apple vận hành nhanh hơn, tinh gọn hơn và giảm bớt các tầng quản lý.

Hiệu quả tiết kiệm thực tế từ việc giảm hạn mức sử dụng AI tại Apple hiện vẫn chưa rõ ràng. Nếu nhiều nhân viên vốn không sử dụng hết ngân sách được cấp, việc điều chỉnh giới hạn có thể không tạo ra mức tiết kiệm đáng kể. Tuy nhiên, tác động sẽ lớn hơn nếu công ty tiếp tục cắt giảm sâu, buộc những người thường xuyên sử dụng AI phải xin phê duyệt bổ sung để duy trì quyền truy cập các công cụ cần thiết.

Đáng chú ý, việc siết ngân sách nội bộ diễn ra trong khi tổng chi phí đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và hạ tầng AI của Apple vẫn tăng lên.

Theo số liệu công ty công bố trong tuần này, chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) trong năm tài chính 2026 tăng 32%, chủ yếu do chi phí hạ tầng và AI gia tăng. Tổng chi phí hoạt động của Apple tăng 22%, lên 75,5 tỷ USD, tương đương 16% tổng doanh thu thuần.

NHIỀU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ SIẾT KIỂM SOÁT CHI PHÍ AI

Diễn biến này phản ánh một thách thức lớn hơn đối với các tập đoàn công nghệ: sau giai đoạn khuyến khích nhân viên thử nghiệm và ứng dụng AI trên diện rộng, doanh nghiệp bắt đầu phải đánh giá cụ thể hiệu quả kinh tế của từng công cụ, mức độ sử dụng và chi phí vận hành.

Apple không phải tập đoàn công nghệ duy nhất điều chỉnh chính sách chi tiêu AI nội bộ. Microsoft cũng đã thắt chặt hạn mức ngân sách dành cho nhân viên sử dụng các công cụ AI.

Trong khi đó, Tesla áp dụng mức trần 200 USD mỗi tuần cho chi tiêu AI của nhân viên. Uber Technologies giới hạn mức sử dụng đối với từng công cụ AI hỗ trợ lập trình ở mức 1.500 USD mỗi tháng.

Meta Platforms cũng triển khai cơ chế ngân sách token, đồng thời khuyến khích nhân viên chuyển sang sử dụng các công cụ AI do chính công ty phát triển.