[Video] Tiêu điểm 6/11: Cuộc đua bảo mật trong kỉ nguyên lượng tử
Giữa lúc công nghệ lượng tử tiến bước từng ngày, các quốc gia và định chế tài chính trên toàn cầu đang âm thầm bước vào cuộc đua thay "ổ khóa" bảo mật để bảo vệ những dữ liệu nhạy cảm trước nguy cơ bị giải mã trong tương lai.
Mặc dù máy tính lượng tử chưa đủ sức phá vỡ các hệ thống mã hóa hiện hành, mối nguy cơ chiến lược mang tên "thu thập hôm nay, giải mã ngày mai" đòi hỏi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng phải chủ động chuẩn bị từ sớm.
Từ các bước chuyển đổi âm thầm của của các hãng công nghệ, những thử nghiệm thanh toán quốc tế cho đến chiến lược quốc gia, quá trình nâng cấp hệ thống đang được triển khai bài bản theo lộ trình từ nay đến năm 2035.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-611-cuoc-dua-bao-mat-trong-ki-nguyen-luong-tu-post1000642.html