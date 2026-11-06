[Video] Tiêu điểm 6/11: Cuộc đua bảo mật trong kỉ nguyên lượng tử

Mặc dù máy tính lượng tử chưa đủ sức phá vỡ các hệ thống mã hóa hiện hành, mối nguy cơ chiến lược mang tên "thu thập hôm nay, giải mã ngày mai" đòi hỏi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng phải chủ động chuẩn bị từ sớm.

Từ các bước chuyển đổi âm thầm của của các hãng công nghệ, những thử nghiệm thanh toán quốc tế cho đến chiến lược quốc gia, quá trình nâng cấp hệ thống đang được triển khai bài bản theo lộ trình từ nay đến năm 2035.