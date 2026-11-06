Grab bồi hoàn tiền khấu trừ vượt mức: Tài xế đã nghỉ chạy cũng cần kiểm tra

Một thay đổi đáng chú ý sau đợt rà soát chính sách giá, phí của Grab là việc xử lý những chuyến xe có mức khấu trừ vượt 35% tính trên doanh thu chia sẻ với tài xế.

Theo thông tin công bố ngày 5.11, Grab ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến từ năm 2024 đến nay thuộc diện này. Tổng tiền bồi hoàn dự kiến khoảng 3,9 tỉ đồng. Với tài xế đã thanh lý hoặc ngừng hợp tác vĩnh viễn, doanh nghiệp thông báo qua SMS, email và đề nghị cung cấp tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30.11 để nhận tiền.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Quảng Xương

Từ phản ánh thu nhập đến thay đổi cách tính phí

Đợt xác minh xuất phát từ phản ánh của tài xế trong khoảng cuối tháng 8 đến giữa tháng 9: giá một số chuyến thấp hoặc giảm, trong khi chi phí vận hành và các khoản khấu trừ tiếp tục tác động đến thu nhập.

Kết quả rà soát sơ bộ cho thấy chính sách có nhiều cấu phần. Phí nền tảng được thu từ hành khách, còn phí sử dụng ứng dụng được thu từ tài xế, với cơ chế linh hoạt giữa các chuyến.

Từ ngày 10.11, theo phương án được công bố, mức phí sử dụng ứng dụng tối đa giảm xuống 25%. Tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Grab được hưởng được kiểm soát không quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán, chưa bao gồm thuế và phí thu hộ.

Điều tài xế cần nhìn trên từng chuyến là khoản thực nhận sau các khoản phí, thuế, thay vì chỉ nhìn một tỷ lệ chiết khấu riêng lẻ. Tiền thực nhận ấy cũng còn phải trang trải nhiên liệu, bảo dưỡng và những chi phí vận hành khác.

Theo phương án điều chỉnh, tỷ lệ thực nhận dự kiến của tài xế GrabBike nằm trong khoảng 60,59–85,59%; GrabCar khoảng 59,68–84,31% tổng giá trị hành khách thanh toán. Các khoản thưởng, hỗ trợ phụ thuộc điều kiện từng chương trình.

Khách đặt xe được biết rõ mình đang trả khoản nào

Đối với hành khách, Grab dự kiến giảm phí nền tảng ở một số chuyến GrabBike, GrabCar ngắn từ ngày 10.11. Chương trình giảm 10% tổng giá cước cho chuyến từ 10km trở lên có thời gian áp dụng riêng, bắt đầu ngày 26.2.2027, kèm điều kiện của chương trình.

Cơ quan quản lý cũng ghi nhận tồn tại về cách hiển thị giá, phí và dịch vụ trả thêm khi kiểm tra Grab, Be, GSM; yêu cầu bảo đảm khách được chủ động chọn hoặc bỏ chọn các dịch vụ như bảo hiểm chuyến đi, đóng góp trung hòa carbon trước khi xác nhận giao dịch.

Với người sử dụng ứng dụng, giá cuối cùng và các khoản trả thêm cần được nhìn thấy trước khi đặt xe. Với tài xế, từng khoản bị trừ cần có cách kiểm tra và yêu cầu giải thích.

Theo kế hoạch, giao diện Grab Driver được nâng cấp từ ngày 10.11 để hiển thị rõ doanh thu, phí, thuế và khấu trừ; đồng thời bổ sung công cụ tra soát. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục giám sát việc thực hiện.

Giá trị của thay đổi sẽ thể hiện ở khả năng đối chiếu: tiền khách trả, khoản nền tảng thu và tiền tài xế nhận có khớp với chính sách công bố hay không. Còn với người đã nghỉ chạy, việc cần làm trước mắt là kiểm tra thông báo về khoản bồi hoàn, để quyền lợi từ những chuyến xe cũ không bị bỏ sót.