Trực thăng CH-47 Chinook trong cứu hộ và ứng phó thảm họa

Trong nhiều thập niên, CH-47 Chinook đã chứng minh khả năng hoạt động vượt ra ngoài phạm vi chiến trường. Với khoang hàng rộng, tải trọng lớn và khả năng vận chuyển bằng hệ thống móc treo, máy bay có thể hỗ trợ nhiều hoạt động cứu trợ dân sự.

Khi xảy ra động đất, lũ lụt hoặc sạt lở đất, hệ thống giao thông mặt đất thường bị phá hủy hoặc chia cắt.

Các khu vực bị cô lập có thể không tiếp nhận được xe tải và phương tiện cứu hộ thông thường.

Trong hoàn cảnh đó, trực thăng hạng nặng trở thành phương tiện đưa hàng cứu trợ tới những địa điểm khó tiếp cận.

CH-47 có thể vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men, máy phát điện và thiết bị cứu hộ.

Với hệ thống móc treo bên ngoài, máy bay còn có thể đưa các loại phương tiện hoặc thiết bị có kích thước lớn tới khu vực bị ảnh hưởng.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là chữa cháy rừng. Chinook có thể mang theo thùng chứa nước chuyên dụng treo bên dưới thân máy bay, sau đó lấy nước từ hồ, sông hoặc nguồn nước thích hợp để thả xuống khu vực đang cháy.

Ưu thế về tải trọng cho phép máy bay mang lượng nước lớn trong mỗi chuyến bay. Tuy nhiên, hiệu quả chữa cháy còn phụ thuộc vào điều kiện địa hình, nguồn nước, thời tiết và khả năng phối hợp với lực lượng mặt đất.

Trong hoạt động sơ tán y tế, khoang hàng có thể được cải biến để bố trí cáng cứu thương và thiết bị hỗ trợ.

Máy bay cũng có thể đưa đội cứu hộ cùng trang thiết bị tới những khu vực mà lực lượng cứu nạn chưa thể tiếp cận bằng đường bộ.

Boeing xác định cứu hộ, sơ tán thương binh và cứu trợ thảm họa là những nhiệm vụ quan trọng của dòng H-47.

Điều này cho thấy giá trị của Chinook không chỉ được đo bằng khả năng vận chuyển khí tài quân sự mà còn ở khả năng hỗ trợ con người trong các tình huống khẩn cấp.