Ngôi sao gốc Việt đổi đời

Maza thăng tiến nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

Theo Transfermarkt, tiền vệ của Leverkusen hiện được định giá 50 triệu euro, cao hơn đáng kể so với mức 12 triệu euro khi anh mới gia nhập Leverkusen.

Sự nghiệp của Maza thực sự bước sang trang mới sau khi anh chuyển từ Hertha BSC đến Bayer Leverkusen vào năm 2025. Tại đội mới, cầu thủ sinh ra ở Đức nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ khả năng chơi bóng kỹ thuật, tư duy sáng tạo và sự đa năng ở khu vực giữa sân.

Phong độ ấn tượng của Maza được giới chuyên môn công nhận. Hôm 27/10, CIES Football Observatory, trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ, công bố bảng xếp hạng 50 cầu thủ hay nhất thế giới năm 2026 dựa trên mô hình phân tích dữ liệu. Maza góp mặt trong danh sách này, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của tiền vệ mới 20 tuổi.

Maza ghi dấu ấn tại Bundesliga. Ảnh: Reuters.

Chính nhờ sự thăng tiến mạnh mẽ này, Maza còn lọt vào tầm ngắm của những ông lớn châu Âu. Theo Sky Sports, PSG đang theo sát tiền vệ 20 tuổi và cân nhắc chiêu mộ anh ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.

PSG xem Maza như phương án bổ sung chất lượng cho hàng công, nhất là trong bối cảnh Khvicha Kvaratskhelia gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tuy nhiên, Leverkusen không muốn mất "viên ngọc" quý và đã bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ này, vốn còn thời hạn đến năm 2030.

Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam, nhưng sinh ra và trưởng thành tại Đức. Anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ Đức trước khi quyết định lựa chọn Algeria làm đội tuyển quốc gia để cống hiến ở cấp độ quốc tế. Maza có cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 trong màu áo Algeria.

Ở tuổi 20, Maza đang đứng trước cơ hội tạo nên bước ngoặt lớn hơn nữa trong sự nghiệp. Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng tại Leverkusen, anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những tiền vệ đáng chú ý của bóng đá châu Âu những năm tới.

Highlights Thụy Sĩ 2-0 Algeria Sáng 3/7, Thụy Sĩ vượt qua Algeria 2-0 để có mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.