Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Casper 2026 do VFF tổ chức, diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), với hai đội tuyển khách mời là Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan.

Nói về sự chuẩn bị cho giải đấu, Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu cho biết: "Mục tiêu cao nhất của tuyển Việt Nam là hướng tới VCK Asian Cup 2027, vì thế các cầu thủ trẻ có thể được trao cơ hội".

"Cho tới thời điểm này, các công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Việc VFF có sự đồng hành của nhà tài trợ chính Casper cho thấy giải đấu ngày một uy tín, nâng tầm, có chất lượng chuyên môn cao", ông Minh Châu nói thêm.

Lễ ký kết tài chính giải đấu được tổ chức vào sáng 3/11 tại trụ sở VFF. Ảnh: V.A

Theo thể thức thi đấu, ba đội tuyển đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 14/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11.

Tuyển Việt Nam hội quân ngày 9/11, sau khi vòng 7 LPBank V-League 2026/27 kết thúc. HLV Kim Sang Sik dự kiến công bố danh sách tập trung đội tuyển trong 1-2 ngày tới, với nhiều sự thay đổi so với đợt tập trung gần nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026.

VFF công bố mức giá vé xem tuyển Việt Nam đá 2 trận giao hữu trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình) trong đợt FIFA Days tháng 11. Theo đó, giải đấu có ba mệnh giá vé là 200 nghìn đồng, 300 nghìn đồng và 400 nghìn đồng. Người hâm mộ có thể đặt mua online trên ứng dụng Techcombank OneU theo hai đợt. Hai đợt mở bán diễn ra: từ 10h00 ngày 29/10/2026 đến 20h30 ngày 01/11/2026 mở bán đồng thời vé xem hai ngày thi đấu: 11/11 & 17/11/2026; từ 20h31 ngày 01/11/2026 đến 23h59 ngày 6/11/2026 tiếp tục mở bán vé xem ngày thi đấu: 17/11/2026.