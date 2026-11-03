Toàn cảnh khu đất 4,88ha tại Mỹ Đình được đầu tư tổ hợp thể thao hiện đại

Theo nghị quyết vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua, dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng dự kiến triển khai tại khu đất 4A2.4, khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Khu đất có diện tích khoảng 4,88ha. Dự án sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.523,279 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.418 tỷ đồng; chi phí thiết bị gần 391 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác hơn 271 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 443 tỷ đồng.

Theo phương án đề xuất, tổ hợp gồm 3 hạng mục chính: Nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và khu ký túc xá dành cho vận động viên, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị đồng bộ.

Trong đó, nhà thi đấu đa năng được thiết kế cao 4 tầng nổi, có 2 tầng hầm để xe, khán đài bố trí bốn mặt với sức chứa từ 5.000 đến 6.000 chỗ ngồi.

Công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu tổ chức nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-a và pickleball; phục vụ các giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.

Nhà tập luyện có quy mô 8 tầng, được bố trí theo đặc thù từng bộ môn. Tầng 1 dự kiến có bể bơi 8 làn; các tầng từ 2 đến 7 dành cho những môn như vật, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, wushu, karate và các môn võ khác. Tầng 8 được thiết kế phục vụ tập luyện bóng chuyền, bóng rổ, bảo đảm yêu cầu về chiều cao không gian.

Bên cạnh đó, khu ký túc xá cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu cho 1.500 vận động viên. Việc bố trí đồng bộ nơi tập luyện, thi đấu và lưu trú được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huấn luyện tập trung, nâng cao chất lượng chuẩn bị chuyên môn.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo, rèn luyện và thi đấu thể thao hiện đại, góp phần bổ sung cơ sở vật chất còn thiếu, tạo nền tảng để thể thao Hà Nội nâng cao thành tích và tăng khả năng đăng cai các giải đấu quy mô lớn.

Vị trí khu đất dự kiến xây dựng tổ hợp thể thao đa năng tại phường Từ Liêm.