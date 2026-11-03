Madam Pang chỉ đạo điều tra vụ HLV Park Hang-seo nổi giận vì bị CĐV Thái Lan xúc phạm, nhóm CĐV đối mặt án phạt nào?

Sự việc xảy ra sau trận hòa 2-2 giữa Kanchanaburi Power FC và Pattaya United tại vòng 9 Thai League 2 ngày 1/11, thu hút sự chú ý của dư luận bóng đá Đông Nam Á. Một nhóm cổ động viên bị cáo buộc có hành vi xúc phạm, miệt thị nguồn gốc và văn hóa Hàn Quốc nhằm vào HLV Park Hang-seo, khiến vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi.

HLV Park Hang-seo phản ứng trước hành vi xúc phạm

Trận đấu giữa Kanchanaburi Power FC và Pattaya United diễn ra căng thẳng và khép lại với tỷ số hòa 2-2. Tuy nhiên, những tranh cãi chỉ thực sự bùng phát sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Ông Park Hang-seo tức giận tiến về phía khán đài tranh cãi với CĐV (Ảnh: CMH)

Theo các thông tin được chia sẻ, khi HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện di chuyển về phía đường hầm, một nhóm cổ động viên trên khán đài đã có những lời lẽ lăng mạ, chế giễu nguồn gốc của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đáng chú ý, nhóm này còn sử dụng món kim chi để trêu chọc ông, với hành vi bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc và miệt thị văn hóa.

Trước những lời xúc phạm nhằm vào mình và các cộng sự, HLV Park Hang-seo tỏ ra tức giận, trực tiếp tiến về phía khán đài để phản ứng và yêu cầu nhóm cổ động viên chấm dứt hành vi thiếu tôn trọng.

Nhận thấy tình hình có nguy cơ trở nên căng thẳng, lực lượng an ninh sân cùng đại diện CLB Kanchanaburi Power nhanh chóng can thiệp, đưa ông Park và các thành viên đội bóng vào khu vực phòng thay đồ nhằm tránh xảy ra xô xát.

Madam Pang chỉ đạo điều tra vụ việc

Sau sự cố, CLB Kanchanaburi Power lên tiếng phản đối mạnh mẽ các hành vi lăng mạ và phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Đội bóng cho biết đang thu thập video, hình ảnh liên quan để gửi kiến nghị lên Ban tổ chức Thai League và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đề nghị làm rõ sự việc và xử lý những cá nhân vi phạm.

Bà Nualphan Lamsam (Madam Pang). Ảnh: FAT.

Vụ việc cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của lãnh đạo bóng đá Thái Lan. Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), đã chỉ đạo Ban Kỷ luật tiến hành điều tra.

Bà khẳng định Liên đoàn Bóng đá Thái Lan không chấp nhận bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc, xúc phạm nguồn gốc hay miệt thị văn hóa nào trên sân cỏ.

Theo thông tin được công bố, các hành vi vi phạm quy định kỷ luật của FAT có thể bị phạt tiền từ 10.000 đến 100.000 baht. Ngoài ra, những hình thức xử lý bổ sung như hạn chế khán giả, cấm thi đấu trên sân nhà hoặc trừ điểm cũng có thể được xem xét tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và quy định áp dụng.

FAT cho biết, sẽ đưa ra thông tin chính thức sau khi quá trình xác minh hoàn tất.