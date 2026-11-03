Tuyển futsal Việt Nam tập huấn tại Kyrgyzstan và Nga, hướng tới AIMAG 6

Theo VFF, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Kyrgyzstan tại KFU Sports Complex. Trận đầu tiên diễn ra lúc 21 giờ ngày 3.11 và trận thứ hai lúc 20 giờ 30 ngày 5.11 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có những trận đấu bổ ích để chuẩn bị cho AIMAG 6. Ảnh: VFF

Ngày 6.11, đội tuyển di chuyển sang Nga để tiếp tục thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nước này tại thành phố Nizhny Novgorod. Hai trận đấu dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 8.11 và 23 giờ ngày 10.11. Đội tuyển trở về Việt Nam ngày 11.11, khép lại chuyến tập huấn.

HLV Diego Giustozzi đánh giá Kyrgyzstan đang có những bước tiến đáng chú ý ở châu Á, trong khi Nga là đội tuyển có đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Vì vậy, 4 trận giao hữu được xem là cơ hội quý giá để futsal Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh ông không đặt nặng kết quả thắng thua mà chú trọng quá trình tiến bộ của các học trò. Ông mong muốn cầu thủ thể hiện bản lĩnh, dám đối mặt với sai lầm để rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn qua từng trận đấu.

Sau chuyến tập huấn, các tuyển thủ trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc tại TP.HCM từ ngày 20 đến 29.11. Sau đó, đội sẽ hội quân trở lại, tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 6).