Chân dung nhà vô địch trẻ nhất lịch sử F1

Sau chặng đua GP Mexico City hôm 1/11, Kimi Antonelli chính thức đăng quang ngôi vô địch thế giới F1 ở tuổi 20. Anh cũng trở thành tay đua Italy đầu tiên giành danh hiệu này sau 73 năm. Toto Wolff, Đội trưởng đội Mercedes, cho rằng Antonelli vượt xa kỳ vọng ban đầu. Theo ông, tay đua trẻ có đủ tố chất để đứng cùng nhóm huyền thoại của môn thể thao tốc độ. “Nếu chúng tôi cung cấp cho cậu ấy một chiếc xe đủ sức cạnh tranh trong tương lai, cậu ấy chắc chắn không chỉ là hiện tượng nhất thời”, Wolff nói. Ông cũng tin rằng Antonelli vẫn có thể giành chiến thắng nếu chuyển sang một đội đua khác, SCMP đưa tin.

Mercedes bắt đầu theo sát Antonelli khi vận động viên này mới 11 tuổi. Theo Reuters, đội đầu tư ít nhất 10 triệu USD để phát triển tay đua tài năng đặc biệt này. Cơ hội bước lên đội hình chính đến với Antonelli vào năm 2025, sau khi Lewis Hamilton quyết định chuyển sang Ferrari. Tuy nhiên, việc Mercedes trao một suất đua cho tay lái trẻ khi đó vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Wolff kể rằng từng nhận những tin nhắn chỉ trích quyết định này là liều lĩnh. Thậm chí, nhiều người cho rằng Antonelli nên ở lại Công thức 2 (F2) thêm một năm.

Mùa giải ra mắt của Antonelli cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Anh mắc sai lầm, trải qua những chặng đua khó khăn và bị đặt câu hỏi về khả năng thích nghi với áp lực. Song năm 2026, tay đua người Italy nhanh chóng đáp trả những hoài nghi bằng chuỗi thành tích nổi bật, bao gồm 5 chiến thắng liên tiếp, từ chặng Trung Quốc đến Monaco. Anh cũng giành chiến thắng tại Grand Prix Italy (Monza) sau khi xuất phát từ cuối đoàn đua, trở thành tay lái Italy đầu tiên chiến thắng tại đường đua này kể từ năm 1966. Chiến thắng ở Monaco và Spa-Francorchamps càng làm cho hồ sơ thành tích của Antonelli thêm ấn tượng.

Trước khả năng Ferrari có thể quan tâm đến Antonelli trong tương lai, Wolff không tỏ ra lo lắng. Ông cho biết tay đua người Italy hiểu và trân trọng những gì Mercedes làm cho mình từ khi còn nhỏ. Dù thừa nhận khả năng Antonelli muốn khoác áo Ferrari vào một ngày nào đó, Wolff tin rằng mối quan hệ giữa 2 bên đủ bền chặt. Theo lãnh đạo đội đua Mercedes, gia đình nỗ lực giúp Antonelli tránh khỏi hào quang của danh tiếng và sự giàu có. Theo Wolff, tay đua trẻ vẫn khá ngạc nhiên khi được người hâm mộ xin chữ ký hoặc chụp ảnh cùng.

Ngoài đường đua, Antonelli duy trì nhịp sống tương đối bình thường. Thay vì chọn Monaco như nhiều tay đua khác, anh xây dựng cuộc sống tại San Marino, nơi có không gian riêng và thuận tiện để gặp gỡ bạn bè. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Antonelli kể rằng niềm đam mê tốc độ được hình thành từ sớm nhờ cha mình Marco Antonelli - một tay đua xe thể thao. Hai cha con thường cùng xem các đoạn ghi hình trên xe, phân tích từng tình huống và theo dõi các cuộc đua. Với Antonelli, đây không chỉ là sở thích chung mà còn là cách họ gắn kết với nhau.

Cũng theo Reuters, Antonelli hiện thích dành thời gian với bạn bè và cố gắng sống bình thường nhất có thể. Một trong những thói quen đáng chú ý là tự đưa xe đến tiệm rửa, thậm chí hút bụi và chăm sóc chiếc xe của mình. Wolff cho biết mọi người thường bất ngờ khi bắt gặp tay đua nổi tiếng tự làm những công việc đời thường như vậy.

Trong cuộc phỏng vấn với Mercedes đầu năm nay, Antonelli cũng chia sẻ về việc chuyển đến nhà mới tại San Marino. Anh dành thời gian nghỉ giữa mùa cho gia đình, thưởng thức những món ăn do bà và cô chuẩn bị, đồng thời tập trung phục hồi thể lực trước mùa giải mới. Ở cuộc phỏng vấn với F1.com, Antonelli tự nhận là người khá điềm tĩnh, thích có thời gian riêng, song cũng trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè. Anh đôi khi có thể sôi nổi hơn khi tham gia các hoạt động vui chơi.

Sự cân bằng giữa công việc và đời sống riêng tư cũng là điều Antonelli coi trọng khi danh tiếng ngày càng gia tăng. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm nay, anh chia sẻ mục tiêu lớn nhất vẫn là thi đấu đỉnh cao càng lâu càng tốt. Mặt khác, những khoảng thời gian trống giúp anh tạm rời khỏi áp lực của các cuộc đua và tận hưởng cuộc sống bên ngoài thể thao.

Linh Vũ