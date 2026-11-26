Trẻ em xã Phú Lâm được chăm sóc, tạo điều kiện học tập.

Nghĩa vụ giữa cha mẹ và con không chỉ là chuẩn mực pháp lý trong ứng xử gia đình mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Nghĩa vụ thiêng liêng

“Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng, kể ngày” - câu ca dao hàm ý nhắc nhở con cái về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đáp lại tình yêu thương và sự hy sinh mà cha mẹ đã dành cho mình.

Chị Nguyễn Thị Diệp (ở phường Bình Phước) cho rằng: Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thể hiện thời gian ràng buộc nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ của con dài hơn nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con của cha mẹ. Tuy nhiên, pháp luật và truyền thống gia đình Việt Nam luôn khuyến khích các thành viên thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau bằng tình yêu thương, không giới hạn về thời gian.

Ông Lưu Văn Hạnh (ở xã Phú Lâm) chia sẻ: Thực tế vẫn có trường hợp cha mẹ bỏ rơi con ngay sau khi sinh hoặc nuôi con nhưng thiếu sự chăm sóc, dưỡng dục. Ngược lại, một số người con không làm tròn chữ hiếu, bỏ mặc cha mẹ khi già yếu, bệnh tật, gặp khó khăn. Một số người dân đặt câu hỏi: Khi cha mẹ hoặc con trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau có vi phạm pháp luật không và sẽ bị xử lý như thế nào?

Không được trốn tránh nghĩa vụ

Luật sư, luật gia Chu Văn Hiển, Phó Trưởng ban Tuyên truyền, phổ biến và xây dựng pháp luật (Hội Luật gia thành phố) cho biết: Nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giữa cha mẹ và con có tính bắt buộc. Trường hợp một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ có thể bị cưỡng chế thi hành và phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cụ thể, khoản 2, Điều 22 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, ngày 31-12-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em quy định mức phạt tiền từ 20-25 triệu đồng đối với cha, mẹ có hành vi cố ý bỏ rơi con nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khoản 2, Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi, dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, Điều 43 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, ngày 30-10-2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha, mẹ. Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc thực hiện nghĩa vụ đóng góp, nuôi dưỡng theo quy định.

Luật sư, luật gia Chu Văn Hiển lưu ý: Nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giữa cha mẹ và con là thiêng liêng. Tùy hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của người có nghĩa vụ và nhu cầu thực tế của người được cấp dưỡng, cha mẹ, con cần thực hiện trách nhiệm này để sưởi ấm tình thân, thắt chặt mối quan hệ gia đình. Trường hợp phát sinh tranh chấp mà hai bên không thể tự thỏa thuận mức cấp dưỡng, tòa án sẽ căn cứ nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, thu nhập và khả năng thực tế của người cấp dưỡng để quyết định.