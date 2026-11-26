Diễn tập công tác cứu nạn cứu hộ tại cơ sở.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thái Nguyên, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 61 vụ cháy, trong đó 40 vụ tại khu vực thành thị, 21 vụ tại nông thôn.

Các vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 1,825 tỷ đồng và 1,49ha rừng sản xuất. Đáng chú ý, có tới 50/61 vụ cháy xuất phát từ sự cố thiết bị điện, chiếm gần 82%; 4 vụ do sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, 1 vụ do hiện tượng tự nhiên, 1 vụ do sự cố kỹ thuật, 1 vụ thuộc nguyên nhân khác và 4 vụ đang được điều tra, làm rõ.

Trước thực tế cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt từ sự cố thiết bị điện và những sơ suất trong sinh hoạt, sản xuất, công tác PCCC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được chú trọng theo hướng lấy phòng ngừa làm trọng tâm, phát huy vai trò chủ động của người dân và lực lượng tại chỗ.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, cứu nạn, cứu hộ được triển khai với nhiều hình thức.

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH tại các thôn, tổ dân phố và 1.652 cơ sở, với hơn 104.600 lượt người tham gia; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ tại 1.660 cơ sở, đội dân phòng với 17.940 người tham gia.

Thực tập phương án chữa cháy tại xã Chợ Đồn

Toàn tỉnh duy trì 926 tổ liên gia an toàn PCCC, 2.217 điểm chữa cháy công cộng, 1.403 đội dân phòng và 1.083 đội PCCC và CNCH cơ sở. Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, với hơn 1.000 lượt tin khuyến cáo trên sóng phát thanh, hàng trăm tin, bài trên báo chí và các nền tảng xã hội.

Đến ngày 14/10/2026, có 495 cơ sở được lắp đặt, kết nối hệ thống truyền tin báo cháy với Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC. Những hoạt động này góp phần đưa kiến thức, kỹ năng phòng cháy đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, từng bước nâng cao khả năng phát hiện, xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Một trong những khâu quan trọng để phòng ngừa cháy, nổ là phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn ngay tại cơ sở. Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã kiểm tra 1.821 cơ sở, 39 công trình đang thi công và 77 trụ sở Công an; qua đó phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 64 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền xử phạt 902 triệu đồng theo báo cáo.

Kết quả này cho thấy công tác kiểm tra cần đi đôi với yêu cầu khắc phục vi phạm, không để những tồn tại kéo dài trở thành nguy cơ gây cháy, nổ.

Đánh giá về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhấn mạnh: Kiểm tra, xử lý vi phạm là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa cháy, nổ.

Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng không chỉ là phát hiện sai phạm mà phải yêu cầu khắc phục triệt để các nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức chấp hành của người đứng đầu cơ sở và người dân

Cùng với đó, việc xây dựng, rà soát và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần được duy trì thường xuyên, bảo đảm khi có sự cố, các lực lượng phối hợp kịp thời, hiệu quả.