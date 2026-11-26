Theo People, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pike (PCSO), bang Alabama, đã bắt giữ James Hanks (65 tuổi) vào tối 19/11 với 3 cáo buộc giết người thuộc khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng.

Hanks bị cáo buộc bắn chết vợ là Kimberly Hanks, con gái Elizabeth Dean và bạn trai của con gái là Michael Catic tại một căn nhà ở khu vực ngoại ô Goshen, bang Alabama.

Theo cơ quan chức năng, cuộc điều tra được triển khai sau khi cảnh sát nhận được thông tin về việc hai học sinh của Trường Trung học Goshen không có người thân đến đón sau giờ tan học.

Trong quá trình tìm kiếm người thân của hai học sinh, cảnh sát đã đến một căn nhà và gặp James Hanks.

Nghi phạm James Hanks sau khi bị bắt giữ. (Ảnh: People).

Tại đây, Hanks nói rằng Dean và Catic không có nhà, đồng thời cho biết không rõ hai người đang ở đâu. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện phương tiện của cả hai vẫn đỗ bên ngoài căn nhà.

Lực lượng chức năng sau đó xác minh Kimberly cũng không đến nơi làm việc, trong khi ô tô của bà vẫn ở trước nhà.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, cảnh sát yêu cầu Hanks ra ngoài. Sau khi không nhận được sự hợp tác, lực lượng chức năng buộc phải vào bên trong căn nhà và phát hiện cả ba nạn nhân đều có vết thương do trúng đạn ở vùng đầu.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, các nạn nhân có thể đã bị tấn công khi đang ngủ.

Khi được phát hiện, Kimberly vẫn còn sống và được đưa đến Trung tâm Y tế Baptist South cấp cứu. Tuy nhiên, theo thông báo của cảnh sát ngày 23/11, bà đã tử vong do thương tích.

Hai trẻ em liên quan đến vụ việc đã được giao cho người thân chăm sóc.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pike cũng gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của nạn nhân, đồng thời chia sẻ về những ảnh hưởng tâm lý mà vụ án gây ra đối với lực lượng tham gia điều tra, ứng cứu.

Thông tin được công bố chưa đề cập đến động cơ gây án của nghi phạm James Hanks.