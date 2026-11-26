Nguồn: sưu tầm

Siết chặt điều kiện của người nhận con nuôi

Xác lập quan hệ nuôi con nuôi đồng nghĩa với việc trao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ một đứa trẻ cho người khác. Vì vậy, nhân thân và tư cách đạo đức của người nhận con nuôi phải được sàng lọc ở mức nghiêm ngặt nhất. Khoản 2 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 loại trừ bốn nhóm: người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ; người đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; người đang chấp hành hình phạt tù; và người chưa được xóa án tích về một số tội xâm phạm con người, ngược đãi người thân, dụ dỗ người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Khoản 3 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2026 mở rộng phạm vi loại trừ theo ba hướng.

Thứ nhất, lần đầu tiên người “đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình; về các hành vi xâm hại trẻ em” không được nhận con nuôi (điểm đ). Trên thực tế, nhiều hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính. Dù vậy, những hành vi này vẫn phản ánh nguy cơ về cách ứng xử bạo lực và khả năng gây tổn hại cho sự phát triển bình thường của trẻ.

Thứ hai, nhóm người đang phải chịu trách nhiệm pháp lý được quy định đầy đủ hơn. Bên cạnh người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa đi cai nghiện bắt buộc, Luật bổ sung người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu; người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, đang được tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc được hưởng án treo và đang trong thời gian thử thách (các điểm b, c và d).

Thứ ba, đối với người phạm tội, Luật chuyển từ tiêu chí “chưa được xóa án tích” sang “đã từng bị kết án” (điểm e). Theo câu chữ của Luật, việc loại trừ không còn phụ thuộc vào việc người đó đã được xóa án tích hay chưa. Danh mục tội danh cũng được bổ sung đáng kể: tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; tội loạn luân; tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi; các tội phạm về ma túy; các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Tôn trọng ý kiến của trẻ em và kéo dài thời gian cân nhắc cho cha mẹ đẻ

Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên yêu cầu bảo đảm quyền được lắng nghe của trẻ em trong mọi thủ tục tư pháp hoặc hành chính có ảnh hưởng đến trẻ. Gia đình gốc cũng cần được bảo vệ trước những quyết định vội vã. Điều 20 Luật Nuôi con nuôi năm 2026 có hai thay đổi đáng chú ý theo tinh thần đó.

Một là, hạ độ tuổi phải lấy ý kiến của trẻ. Theo khoản 1 Điều 20, người được nhận làm con nuôi từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó, thể hiện bằng văn bản, thay cho mốc từ đủ 09 tuổi tại Điều 21 Luật Nuôi con nuôi năm 2010. Mốc 07 tuổi cũng tương đồng với khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, theo đó Tòa án phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên khi quyết định người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Luật còn cho phép những người được lấy ý kiến, kể cả trẻ em, thay đổi ý kiến cho đến thời điểm tổ chức giao nhận con nuôi, và yêu cầu họ phải được tư vấn đầy đủ về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi.

Hai là, kéo dài thời gian cân nhắc của cha mẹ đẻ. Nếu Luật Nuôi con nuôi năm 2010 cho phép cha mẹ đẻ đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con được sinh ra ít nhất 15 ngày, thì khoản 4 Điều 20 Luật mới nâng thời hạn này lên ít nhất 30 ngày. Mười lăm ngày sau sinh là lúc người mẹ chưa hồi phục sức khỏe, dễ chịu áp lực tâm lý, kinh tế. Khoảng chờ 30 ngày giúp bảo đảm sự đồng ý là tự nguyện, không bị lợi dụng trong lúc khó khăn.

Nguồn: sưu tầm

“Ghép trẻ” và giữ gìn tình cảm anh, chị, em ruột

Theo Điều 15 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, việc tìm gia đình thay thế trong nước chủ yếu dựa vào thông báo qua ba bước nối tiếp: Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết 60 ngày; Sở Tư pháp thông báo 03 lần liên tiếp trên báo viết hoặc phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; Bộ Tư pháp thông báo 60 ngày trên trang thông tin điện tử. Việc “giới thiệu trẻ em” dựa trên đánh giá sự phù hợp mới chỉ được quy định cho nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Luật Nuôi con nuôi năm 2026 lần đầu tiên luật hóa khái niệm “ghép trẻ” (khoản 8 Điều 3) và áp dụng cho cả nuôi con nuôi trong nước lẫn nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, trừ nuôi con nuôi trong phạm vi gia đình (khoản 1 Điều 21).

Ghép trẻ là việc cơ quan có thẩm quyền lựa chọn người nhận con nuôi phù hợp với một trẻ em cụ thể. Theo khoản 3 Điều 21, việc này phải khách quan, đúng thứ tự ưu tiên tại Điều 17, trên cơ sở đánh giá toàn diện sự phù hợp giữa điều kiện kinh tế, gia đình, xã hội, khả năng nuôi dưỡng và nguyện vọng của người nhận con nuôi với hoàn cảnh, giới tính, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, nhu cầu cơ bản và đặc thù của trẻ. Như vậy, điểm xuất phát là nhu cầu của đứa trẻ chứ không phải mong muốn của người lớn.

Một quy định giàu tính nhân văn là khoản 2 Điều 21: trẻ em có anh, chị, em ruột thì được ưu tiên ghép cho cùng một gia đình. Nếu không thể hoặc việc đó không phù hợp với lợi ích tốt nhất của từng trẻ thì ghép cho các gia đình ở cùng một địa phương, cùng một quốc gia để các em có thể duy trì liên hệ và đoàn tụ khi đủ điều kiện.

Cùng với đó, Điều 11 buộc các cơ sở trợ giúp xã hội định kỳ 06 tháng phải rà soát, đánh giá tình trạng, nhu cầu của trẻ để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển trẻ có nhu cầu sang hình thức nuôi con nuôi, không để trẻ sống tập trung lâu dài. Việc không thực hiện trách nhiệm này được đưa vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 7 Điều 5.

Nhận diện rõ hơn các hành vi bị nghiêm cấm

So với Điều 13 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Điều 5 Luật Nuôi con nuôi năm 2026 vẫn gồm 07 khoản nhưng được cơ cấu lại. Một số điều cấm cũ, như lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số hay để hưởng chính sách ưu đãi, không còn được nêu riêng, trong khi nhiều hành vi mới được bổ sung hoặc mô tả cụ thể hơn.

Thứ nhất, khoản 6 Điều 5 cấm ép buộc, đe dọa, mua chuộc bằng tiền, lợi ích vật chất “hoặc phi vật chất” để có được sự đồng ý cho làm con nuôi; đồng thời cấm yêu cầu trả tiền, lợi ích vật chất hoặc phi vật chất để đồng ý cho làm con nuôi hoặc để giải quyết nuôi con nuôi. Luật Nuôi con nuôi năm 2010 mới chỉ đề cập “lợi ích vật chất” khi quy định về sự đồng ý.

Thứ hai, khoản 2 Điều 5 cấm lợi dụng việc nuôi con nuôi để trốn tránh việc thực hiện trách nhiệm pháp lý, che giấu quan hệ huyết thống. Luật không liệt kê tình huống cụ thể, nhưng theo chúng tôi, quy định này có thể bao quát những trường hợp như nhận con nuôi để né tránh nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ cấp dưỡng, hoặc để hợp thức hóa một quan hệ huyết thống mà các bên muốn giấu.

Thứ ba, các hành vi gian dối về hồ sơ được mô tả đầy đủ hơn. Thay cho quy định ngắn gọn “giả mạo giấy tờ” trước đây, khoản 3 Điều 5 cấm làm giả, cố ý làm sai lệch nội dung giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả, che giấu thông tin, cung cấp thông tin không đúng sự thật; khoản 4 cấm cung cấp thông tin, môi giới việc cho, nhận con nuôi trái pháp luật.

Thứ tư, phạm vi người thân không được nhận nhau làm con nuôi được mở rộng. Ngoài ông bà nhận cháu, anh, chị, em ruột nhận nhau, khoản 5 Điều 5 còn cấm anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì nhận nhau làm con nuôi và cấm anh, chị, em ruột của ông bà nội, ông bà ngoại nhận cháu làm con nuôi.

Điều cấm còn gắn với hệ quả pháp lý: theo Điều 23, quyết định nuôi con nuôi có thể bị thu hồi, hủy bỏ nếu có hành vi quy định tại các khoản từ 1 đến 6 Điều 5. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 23 dành ngoại lệ cho trường hợp việc thu hồi, hủy bỏ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích tốt nhất của con nuôi.

Hỗ trợ nuôi con nuôi trong nước, làm rõ hệ quả pháp lý và chuyển đổi số

Về chính sách chung, khoản 4 Điều 4 bổ sung nguyên tắc Nhà nước có chính sách hỗ trợ việc nuôi con nuôi trong nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Đối tượng được nhận làm con nuôi cũng được xác định theo hoàn cảnh thay vì theo độ tuổi chung như trước: trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha đẻ và mẹ đẻ, trẻ em không nơi nương tựa, và người dưới 18 tuổi trong trường hợp nuôi con nuôi trong phạm vi gia đình (Điều 13). Khái niệm “trẻ em không nơi nương tựa” lần đầu được giải thích tại khoản 7 Điều 3.

Về hệ quả pháp lý, Điều 26 xác định rõ: kể từ ngày quyết định nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành, cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con. Khoản 2 Điều 29 bổ sung một bảo đảm quan trọng: khi cha nuôi, mẹ nuôi chết, con nuôi chưa thành niên vẫn được thừa kế di sản của họ.

Về quản lý, khoản 2 Điều 7 khẳng định con nuôi có quyền biết về nguồn gốc của mình và hồ sơ, tài liệu nuôi con nuôi được lưu trữ vĩnh viễn. Điều 8 xác định dữ liệu điện tử về nuôi con nuôi là bộ phận cấu thành của Cơ sở dữ liệu hộ tịch. Điều 22 tiếp tục yêu cầu cha nuôi, mẹ nuôi báo cáo tình hình phát triển của con nuôi định kỳ 06 tháng trong 03 năm, trừ trường hợp nuôi con nuôi trong phạm vi gia đình. Luật không quy định chi tiết về kết nối dữ liệu, nhưng có thể kỳ vọng việc số hóa sẽ giúp cơ quan nhà nước xác minh hồ sơ thuận lợi hơn, theo dõi sau giao nhận sát hơn và giúp con nuôi khi trưởng thành dễ tìm lại thông tin về gia đình gốc.

Nhìn tổng thể, Luật Nuôi con nuôi năm 2026 là bước tiến cả về kỹ thuật lập pháp lẫn tư duy bảo vệ quyền trẻ em: từ quản lý thủ tục sang chủ động kiểm soát rủi ro, từ thông báo tìm người nhận sang lựa chọn gia đình phù hợp nhất với từng đứa trẻ. Nhiều nội dung quan trọng như trình tự ghép trẻ, chính sách hỗ trợ, cơ sở dữ liệu còn chờ Chính phủ quy định chi tiết trước ngày 01/3/2027. Những văn bản ấy sẽ quyết định việc mỗi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thực sự tìm được một gia đình thay thế an toàn, tiến bộ và hạnh phúc hay không./.

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang & ThS. Trịnh Ngọc Anh Phương

Khoa Luật, Học viện Ngân hàng