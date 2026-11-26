Theo bản án, Sơn và anh H.V.D. (42 tuổi, ở phường Bình Phước) cùng làm việc tại Công ty W.H. (Khu công nghiệp Đồng Xoài). Trong quá trình làm việc, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Vụ xô xát khiến Sơn bị thương tích 1%, anh D. bị thương tích 18%.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe người khác. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, công việc, bị cáo không kiềm chế được bản thân, dùng bạo lực để giải quyết. Tuy nhiên, bị cáo không có ý tước đoạt mạng sống của bị hại nên mức án 3 năm tù là phù hợp.