Hành vi bay flycam trái phép tại khu vực sân bay, hành lang cất, hạ cánh hoặc khu vực có hoạt động bay có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn của tàu bay. Ảnh minh họa.

Một vật thể nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, thành phố Đà Nẵng có 2 cảng hàng không quan trọng là Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai. Đây không chỉ là những đầu mối giao thông hàng không phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển du lịch mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nằm giữa khu vực đô thị đông dân cư, đồng thời có hoạt động hàng không dân dụng và quân sự. Khu vực sân bay, các đầu đường cất, hạ cánh cùng hành lang tiếp cận, thoát ly tàu bay có liên quan đến nhiều địa bàn dân cư, trong đó có các khu vực thuộc Thanh Khê, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và các địa bàn lân cận như Điện Bàn, Hội An. Đây là những khu vực người dân cần đặc biệt quan tâm, chủ động tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn hàng không.

Đối với Cảng hàng không Chu Lai (thuộc xã Núi Thành), yêu cầu bảo đảm an toàn cũng đặt ra hết sức cấp thiết. Khu vực sân bay và các hướng tiếp cận, cất, hạ cánh nằm gần địa bàn giáp ranh giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/flycam), thả diều, bóng bay và những vật thể có khả năng bay khác.

Trong hoạt động hàng không, giai đoạn tàu bay cất cánh, hạ cánh được đánh giá là thời điểm đòi hỏi yêu cầu an toàn đặc biệt nghiêm ngặt. Tàu bay di chuyển với tốc độ cao, cần không gian tiếp cận ổn định và sự tập trung tối đa của tổ lái. Chỉ một vật thể nhỏ xuất hiện bất ngờ trong khu vực hoạt động bay cũng có thể tạo ra tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng đến khả năng quan sát, điều khiển và xử lý tình huống của phi công.

Thực tế, nhiều người vẫn có tâm lý cho rằng thả một cánh diều, chùm bóng bay hay điều khiển flycam trong thời gian ngắn sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể. Đây là nhận thức hết sức chủ quan. Flycam có thể va chạm với tàu bay; diều và dây diều có thể trở thành vật cản nguy hiểm; bóng bay khi bay lên cao có thể trôi dạt vào khu vực tiếp cận, cất, hạ cánh. Những vật thể tưởng chừng vô hại này, nếu xuất hiện không đúng vị trí, đúng thời điểm, đều có thể làm phát sinh nguy cơ mất an toàn hàng không.

Bên cạnh đó, việc sử dụng đèn LED gắn trên diều sáo, đèn chiếu công suất lớn hoặc tia laser hướng về phía tàu bay cũng tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng. Ánh sáng cường độ mạnh có thể gây lóa mắt, làm suy giảm khả năng quan sát, ảnh hưởng đến sự tập trung và khả năng xử lý tình huống của phi công, nhất là vào ban đêm hoặc trong thời điểm tàu bay đang thực hiện quy trình cất, hạ cánh.

Nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật

Để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn hàng không, trước hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác, không thực hiện các hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bay tại khu vực sân bay và những khu vực được cơ quan có thẩm quyền xác định là khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Cụ thể, không tổ chức thả diều, diều sáo, đặc biệt là các loại diều có gắn đèn, còi hoặc sử dụng dây dài; không thả bóng bay bơm khí nhẹ hơn không khí, đèn trời và các vật thể có khả năng bay lên cao, trôi dạt vào khu vực sân bay, hành lang bay. Người dân cần chấp hành nghiêm thông báo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tại từng địa bàn.

Đối với hoạt động sử dụng UAV/flycam, tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý điều khiển phương tiện bay khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định. Việc khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác phải tuân thủ Luật Phòng không nhân dân và Nghị định số 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Tùy từng trường hợp, người sử dụng phải thực hiện thủ tục cấp phép bay, trừ trường hợp được miễn theo quy định; đồng thời bảo đảm các điều kiện liên quan đến đăng ký phương tiện, người điều khiển, thông báo, hiệp đồng và chấp thuận hoạt động bay khi thuộc diện phải thực hiện.

Đặc biệt, nghiêm cấm tự ý điều khiển UAV/flycam xâm nhập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay hoặc những khu vực có yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Việc sử dụng thiết bị bay để quay phim, chụp ảnh, phục vụ mục đích cá nhân hay đăng tải lên mạng xã hội không phải là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm pháp lý.

Cùng với đó, người dân không chiếu tia laser, đèn công suất lớn hoặc sử dụng các thiết bị phát sáng gây lóa về phía tàu bay và khu vực hoạt động bay. Mọi hành vi có nguy cơ cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến sự tập trung và khả năng điều khiển tàu bay của phi công đều phải được loại bỏ.

Các hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; xâm phạm khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không sẽ bị cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả; trường hợp có đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bảo đảm an toàn hàng không không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác cảng hàng không hay lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong đó, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần ngăn ngừa từ sớm, từ xa những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Khi phát hiện hành vi thả diều, bóng bay, sử dụng UAV/flycam hoặc chiếu tia laser có dấu hiệu vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an phường, xã gần nhất hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra, ngăn chặn và xử lý.